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Действующий и бывшие президенты Молдовы обсудили возможности преодоления кризиса
04.06.2019

Игорь Додон встретился с двумя бывшими президентами Молдовы – Мирчей Снегуром и Петром Лучинским.

Вчера, 3 июня, президент Молдовы Игорь Додон встретился с бывшими президентами РМ – Мирчей Снегуром и Петром Лучинским. Глава государства обсудил с ними политическую ситуацию в стране и возможности преодоления политического кризиса.

- Наша беседа прошла в условиях скорого истечения срока, в который, согласно Конституции, прошедшие в Парламент партии могут создать парламентское большинство, и в противном случае я буду вынужден распустить Парламент.

По завершении встречи поблагодарил экс-президентов за открытость в обсуждении проблем, с которыми столкнулась Республика Молдова, написал Игорь Додон на своей странице в Facebook. 


 
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