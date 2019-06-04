Действующий и бывшие президенты Молдовы обсудили возможности преодоления кризиса

Игорь Додон встретился с двумя бывшими президентами Молдовы – Мирчей Снегуром и Петром Лучинским.

Вчера, 3 июня, президент Молдовы Игорь Додон встретился с бывшими президентами РМ – Мирчей Снегуром и Петром Лучинским. Глава государства обсудил с ними политическую ситуацию в стране и возможности преодоления политического кризиса.

- Наша беседа прошла в условиях скорого истечения срока, в который, согласно Конституции, прошедшие в Парламент партии могут создать парламентское большинство, и в противном случае я буду вынужден распустить Парламент.

По завершении встречи поблагодарил экс-президентов за открытость в обсуждении проблем, с которыми столкнулась Республика Молдова, написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.