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На устах
Филип встретился с Козаком: что обсудили политики
04.06.2019

Стороны отметили наличие "общей заинтересованности в сотрудничестве на благо граждан".

Глава молдавского кабмина Павел Филип и вице-премьер правительства России Дмитрий Козак выразили открытость для конструктивного политического диалога, сообщили в пресс-службе кабмина республики. 

"Стороны выразили открытость для конструктивного политического диалога, который основан на взаимном уважении, учитывая особенности каждой страны. Собеседники отметили, что существует общая заинтересованность в сотрудничестве на благо граждан, и высказались за активизацию торгово-экономических отношений между двумя государствами", - отметили в пресс-службе.

Филип затронул вопрос, касающийся решения проблемы с авторизаций для молдавских автотранспортников, а также транзита отечественных товаров через Россию в Казахстан.

"Глава правительства отметил решение российских властей о регулировании въезда и пребывания граждан Республики Молдова на территории Российской Федерации, выразив заинтересованность в продолжении диалога о повышении их социальной защиты", - отметили в кабмине.

Также Филип поприветствовал начало консультаций в области пенсионного страхования для граждан Молдовы, работающих в Российской Федерации.


 
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