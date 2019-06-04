Дмитрий Козак: Досрочные выборы в Молдове неизбежны, нужно менять избирательную систему

Вице-премьер РФ, спецпредставитель президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдовой Дмитрий Козак считает, что "досрочные выборы в Молдове неизбежны, и для их проведения необходимо менять избирательную систему". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в понедельник в ходе совместного брифинга с президентом РМ Игорем Додоном.

"В ходе этого визита мы хотим обсудить торгово-экономические отношения и другие вопросы. Но, учитывая ситуацию в Молдове, не обойдется и без политики. Мы хотим донести нашу позицию. Три политические силы завоевали симпатии и голоса граждан. Они представлены в парламенте. Но они занимают почти взаимоисключающие позиции и договариваться не в состоянии. Поэтому, досрочные выборы неизбежны - состоятся они сейчас или чуть позже", - сказал Козак.

Он сообщил, что приехал, чтобы накануне принятия важных для Молдовы решений относительно дальнейших действий, "донести до всех политических сил позицию России".

"Мы не отрицаем возможность европейского выбора Молдовы. Но он должен проявиться в ходе свободных выборов. И для этого нужно создать условия. Если досрочные выборы состоятся сейчас или чуть позже, необходимо прислушаться к мнению Европейского союза, Венецианской комиссии и других организаций (все эти организации выступили категорически против принятого в 2017 г. решения Демпартии и Партии социалистов о переходе к смешанной избирательной системе, которая на выборах 24 февраля 2019 г. предоставила преимущества Демпартии - "И"). Необходимо изменить избирательную систему, чтобы создать условия для проведения корректных выборов, чтобы конкурировали партии и их программы, а не личные амбиции лидеров, баллотирующихся в округах", - заявил российский вице-премьер.

Он подчеркнул, что России "симпатична позиция президента Игоря Додона и Партии социалистов, направленная на развитие стратегических отношений с РФ". "Мы хотим донести до всех политических сил, что необходимо сотрудничать со всеми. Ориентируясь на Евросоюз, не надо сжигать мосты на Востоке, нужно сотрудничать и с Россией и с Евразийским союзом", - подчеркнул вице-премьер РФ.

На настойчивые вопросы журналистов о том, с кем социалистам следует создавать коалицию, он намекнул на правый проевропейский блок ACUM - в ущерб Демпартии, которая заявила о готовности принять ряд условий социалистов. "Если даже подписывать временные соглашения, то союз следует создавать с теми, кто поддерживает изменение избирательной системы с целью создания условий для честных выборов", - заявил он.

Козак подчеркнул, что "Россия ни в коем случае не вмешивается в дела Молдовы": "Политики должны самостоятельно принимать решения, каждый из них должен создавать союз со своими избирателями. Но мы посчитали необходимым сейчас, когда решаются принципиально важные решения, донести до всех нашу позицию".

Вице-премьер РФ считает "странной" позицию правительства РМ, которое не использует преимущества сотрудничества с Россией. Он отметил, что в последнее время наметилось оживление торгово-экономических отношений, но "в них не используется имеющийся потенциал".

"В 2018 г. объем торговли между нашими странами достиг $1,6 млрд. Но это далеко до уровня 2012 г., когда этот объем превысил $2 млрд. Это не просто цифры - это рабочие места, уровень жизни людей. За последние три года трудовые мигранты из Молдовы, которые работают в России, перечислили на Родину более $1,5 млрд. Это очень важно для Молдовы. Если для России, с учетом объемов и масштабов, это не так чувствительно, то для Молдовы это очень чувствительно", - сказал Козак.

Он также отметил, что Россия лидирует по объему иностранных инвестиций в экономику Молдовы. В республике работают 995 предприятий с российским капиталом.

"Для нас важно, чтобы они работали успешно, чувствовали себя комфортно. И для Молдовы не менее важно, чтобы они работали, осуществляли выплаты в государственный бюджет", - отметил вице-премьер.

Он выразил недоумение действиями правительства Молдовы, которое "заняло странную позицию".

"Отношения между нашими странами почти заморожены. С 2016 г. мы ждем предложений молдавской стороны. Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству должно было состояться в Кишиневе, был разработан план действий. Но мы уже 2,5 года ждем, никаких предложений с молдавской стороны нет", - заявил Козак. Он выразил надежду, что новое правительство будет способствовать изменению этой ситуации. По его словам, он приехал, чтобы донести позицию России до правительства Молдовы и основных политических сил, которым предстоит принять решение о создании коалиции или досрочных выборах.