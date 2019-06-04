Три вопроса, которые обсудил президент Додон и российским вице-премьером Козаком

Президент Республики Молдова Игорь Додон и специальный представитель Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова и российский вице-премьер Дмитрий Козак, находящийся с визитом в Республике Молдова, обсудили сегодня три вопроса, передает Трибуна.

По итогам встречи был проведен брифинг для прессы.

«Мы обсудили торговлю, после того, как в 2014-2015 годах у нас было отмечено падение товарооборота, а в 2017-2018 гг. были зафиксированы положительные результаты. В результате наших просьб были отменены таможенные пошлины на экспорт молдавской продукции. Таким образом, экспорт яблок, груш и вина в Российскую Федерацию значительно возрос.

Однако эта привилегия действительна до 1 июля. Правительство должно участвовать в процессе обсуждения этого вопроса. Второй темой был вопрос мигрантов. В Российской Федерации проживает более 500 тысяч молдавских граждан. Также мы обсудили назначение пенсий, чтобы граждане, живущие и работающие в РФ, могли получать их. Еще одной темой были отношения в рамках СНГ и ЕврАзЭС», – отметил президент Додон.

В свою очередь, Дмитрий Козак подтвердил слова президента Додона. «Мы следим за тем, чтобы в первом квартале года был экономический рост в наших отношениях. Еще одним аспектом наших отношений является забота о гражданах этой страны, которые живут и работают в Российской Федерации. Для обеспечения социальной справедливости наши страны должны сотрудничать. На территории Республики Молдова много фирм с российским капиталом, и нам это не безразлично.

Мы хотим, чтобы они инвестировали в эту страну, создавали рабочие места, оплачивали социальные выплаты. Другой аспект – политический. Отметим, что в последние годы наши торговые отношения заморожены. Однако, несмотря на предложенные РФ льготы, наши отношения остаются замороженными, и мы не получаем приглашения от властей для их обсуждения. Мы знаем, что сейчас и другие чиновники находятся в этой стране, и это хорошая возможность обсудить все политические аспекты и обеспечить баланс в отношениях», – сказал Дмитрий Козак.

Кристина Парфени