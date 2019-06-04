Партия "Наш дом Молдова" переименована

Партия "Наш дом Молдова" сменила название на "Европейские левые" (Partidul Stînga Europeană). Как передает "ИНФОТАГ", об этом говорится в пресс-релизе формирования, председателем которого избран Григорий Петренко, бежавший из Молдовы в Германию, а Александр Рошко является его первым заместителем.

Партия "открыта для всех граждан, кто разделяет идеи социальной справедливости, верховенства гражданских прав и свобод, подлинной демократии, интернационализма, антифашизма" и ставит "перед собой задачу объединить вокруг себя прогрессивные силы общества, всех тех, кто выступает с левой повесткой дня развития молдавского общества".

"Необходимо констатировать, что за последние годы в Молдове понятие "партия левого толка" было существенным образом искажено действиями и политикой, так называемых левых в лице ПСРМ. За социалистическим названием и символикой, фактически, скрывается правая, консервативная идеология, обслуживающая интересы олигарха и диктатора Плахотнюка, а также внешнеполитические интересы кремлёвских покровителей. Мы считаем недопустимым паразитирование на левой символике и осуждаем это. Мы также убеждены, что геополитические предпочтения не имеют ничего общего с левой идеологией, а молдавские партии не должны превращаться в местечковые рупоры Кремля, Белого Дома или брюссельской бюрократии", - отмечается в коммюнике.

Представители партии считают, что основной целью на данном этапе является "демонтаж антинародного режима Плахотнюка, люстрация узурпаторов, восстановление функционирования демократических институтов и создание условий для проведения свободных и демократических выборов на всех уровнях власти".

Партия "Наш дом Молдова" была создана в 2010 г. В 2015 г. ее возглавил бывший коммунист, экс-депутат Григорий Петренко. Партия не принимала участия на парламентских выборах 2014 г., так как не была зарегистрирована ЦИК в качестве кандидата, несмотря на подачу документов.