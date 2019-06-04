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О чем говорил Влад Плахотнюк с высокопоставленными гостями из ЕС, США и России
04.06.2019

Обеспечение политической стабильности и социально-экономическое развитие Молдовы. Эти главные приоритеты Демократической партии ее председатель Влад Плахотнюк обсудил накануне с высокопоставленными гостями из Евросоюза, США и России, которые побывали в Кишиневе.

Лидер демократов встретился с еврокомиссаром по расширению Йоханнесом Ханом, а также с главой Восточно-европейского бюро Госдепартамента США Брэдли Фреденом и российским вице-премьером Дмитрием Козаком. В ходе бесед Влад Плахотнюк проинформировал иностранных чиновников о действиях ДПМ, направленных на создание парламентского большинства и эффективного управления, с тем чтобы избежать досрочных выборов.

После того, как блок ACUM отклонил предложение сесть за стол переговоров, демократы пригласили к дискуссиям социалистов. Это решение основано на желании избежать досрочных выборов и преодолеть политический кризис в стране. ПСРМ заявила, что обсудит приглашение на заседании Республиканского совета партии.


 
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