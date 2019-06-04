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Знаменитости
Ксения Собчак сунулась в мужской конфликт
04.06.2019

Среди знаменитостей разразилась настоящая война. В этой схватке телеведущая Ксения Собчак публично заступилась за Андрея Малахова.

Максим Галкин выложил новый пост в своем Instagram. Он назвал Андрея Малахова главным телесплетником страны.

Ксения Собчак призвала мужа Примадонны не делать поспешных выводов. Она поинтересовалась у Максима в комментариях, уверен ли он, что слух о его недвижимости за границей пустил Андрей. В ответ шоумен написал, что ему это безразлично.

Недавно журнал StarHit сообщил, что Галкин строит особняк на Кипре. К слову, его главным редактором является Малахов.

Позже супруг Аллы Борисовны заявил, что это издание ему порядком надоело. По его мнению, коллега сделал сбор сплетен своим главным капиталом. Также он уверен, что публикация оплачена, и журнал в очередной раз заработал копеечку.

"Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган", – прокомментировал Максим.
Галкин убедительно просит, чтобы Малахов перестал вовлекать его семью в свой никчемный карнавал. Более того, звезда заявила, что не обязана отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой.


 
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