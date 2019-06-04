Валерий Осталеп: "Вывесил румынский флаг без молдавского – в тюрьму!"

Политолог предложил всем унионистам жестко поддержать эту инициативу.

Ввести наказание в виде лишения свободы за вывешивание на зданиях иностранных флагов предложили румынские сенаторы от Партии «Народное движение» бывшего президента страны Траяна Бэсеску.

Эту инициативу применительно к Молдове поддержал директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел Валерий Осталеп. Известный политик предложил по примеру румын ввести аналогичное наказание в Молдове за вывешивание румынского флага без государственного.

- 3 года тюрьмы предлагают румыны за иностранный флаг (если его вывесить без государственного). За то, что я просто обратил внимание на это нарушение со стороны румын (а просьба просто была так не делать), румынская пресса в Молдове истерила несколько недель. А давайте и у нас 3 года тюрьмы за такое же правонарушение. Вот как в Румынии. Вывесил румынский флаг без нашего – витаемо в тюрьму! Я – за! Предлагаю всем унионистам жестко поддержать эту инициативу, - написал Валерий Осталеп на своей странице в Facebook.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, как отреагировали некоторые СМИ на замечание Осталепа по поводу вывешенного во дворе одного из домов румынского флага. Несмотря на то, что политик указал на нарушение законодательства в части использования государственных символов, его обвинили в «желании возврата к временам, когда у людей не было никакого личного пространства, и власти могли в любой момент вмешаться в их жизнь, нарушая все возможные права человека».

Следует заметить, что согласно закону, умышленное нарушение порядка использования государственных символов (герба, флага, гимна) Республики Молдова или другого государства влечет наложение штрафа: на физических лиц - в размере от 12 до 24 условных единиц, на должностных лиц - в размере от 21 до 45 условных единиц и на юридических лиц - в размере от 30 до 60 условных единиц.