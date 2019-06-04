Зачем известная ведущая Наталья Морарь позвонила матери Андрея Транги - арестованного хозяина Andy's Pizza

«Дело Транги» пока развивается по непонятному сценарию с противоречивыми подробностями.

На днях имя директора и ведущей телеканала TV8 Натальи Морарь всплыло в антикоррупционном деле совладельца Andy's Pizza Андрея Транги. И предупредила, что не будет говорить о «деле Транга» из-за угроз своей семье.

После такого заявление в своем ток-шоу, Наталья позвонила матери Транги и позвала ее на встречу, пишут в группе «Свободу Andy's Pizza” в соцсетях. Под фотографией звезды молдавского, независимого, как она сама считает, телевидения написано:

«Зачем встречаться? Зачем звонить маме арестованного и просить встретиться? Чего она хочет добиться? Нового контракта на рекламу?».

Заканчивается сообщение обращением к Морарь: «Хватит звонить, Наталья, не будет никаких встреч. Не будет «сделок» с «независимой прессой».

Напомним, что в своем ток-шоу ведущая намекнула, что несколько лет назад, разговаривая с бизнесменами, в том числе и с Андреем Транга, она просила их спонсировать "свободные СМИ", чтобы потом не пришлось расплачиваться, но от нее отмахнулись. Этот факт, якобы освобождает телеканал и ее лично, от борьбы за арестованного владельца Andy’s Pizza.

ПАВЕЛ МУНТЯН