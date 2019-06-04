Олег Рейдман: Как найти баланс в заботе о здоровье нации и получением немалых налогов из карманов курильщиков

Табачный бизнес является прибыльным не только для производителей. Государство тоже получает от него немало доходов. В Молдове - это около 2 млрд. леев в год только в виде акцизов на сигареты, не считая НДС и других налогов и сборов. Как найти баланс в заботе государства о здоровье нации в борьбе с курением, с одной стороны, и получением немалых налогов из карманов курильщиков, с другой стороны?

В поисках того, кто мог бы объяснить, как это вообще работает, мы подумали, что это должен быть специалист и политик. С нами согласился встретиться бывший депутат парламента РМ, возглавлявший парламентскую комиссию по бюджету и финансам, человек, который принимал участие в подготовке и принятии пакета антитабачного законодательства Молдовы, Олег РЕЙДМАН.

«В.»: Кто обычно входит в комиссию парламента по бюджету и финансам, участвуя в подготовке и принятии бюджетно-налоговой политики (БНП) государства?

«О.»: Бюджетная комиссия состоит из депутатов, которые имеют опыт, большой или не очень, в том, как организована экономика и ее отрасли. Кто, по крайней мере, хорошо знает, что такое себестоимость, прибыль, акциз, налог. Обычно комиссия отражает экономическую политику правящего большинства в стране. Оно декларирует приоритеты при формировании программы правительства. Исполняя эту программу, правительство предлагает депутатам утвердить то или иное решение, закон, связанный, если мы говорим о налоговой политике, с налогами.

Депутаты рассматривают эти вопросы с точки зрения развития (в случае ответственных людей) той или иной отрасли, помощи, и даже торможения, если необходимо. Они рассчитывают, как это решение отразится на бюджете; поскольку единственным источником пополнения бюджета являются налоги (штрафы - не в счет). Правительство оказывает услуги населению, стимулирует развитие с помощью бюджетных средств. Вот, пожалуй, основные углы зрения, применяемые при формировании БНП.

«В.»- Но ведь в комиссии работают и оппозиционные депутаты, и те, кто, быть может, заинтересован в лоббировании чьих-то интересов и решений?

«О.»: Лоббирование, честно говоря, только у нас приобрело отрицательный оттенок. Экономика вообще невозможна без интересов. Вопрос, который рассматривает комиссия — это согласование интересов предприятия, отрасли с интересами всего общества. И это всегда довольно трудно.

В конечном итоге, в зависимости от того, кто в большинстве, и какие команды даны членам комиссии из партийных штабов, принимаются решения. А все остальное оппонирование от меньшинства или экспертного сообщества является лишь использованием трибуны парламентской комиссии для привлечения внимания общественного мнения, мол, смотрите, что происходит.

«В.»: Комиссия, получая документы правительства, предлагает депутатам принять ту или иную БНП. Не все понимают, зачем нужны налоги. В контексте прошедшего 31 мая Всемирного дня борьбы с курением, не всем понятно, что такое акцизы, о которых много слышно в моменты роста цен на товары?

«О.»: Что такоеналоги вообще? Это - способ изъятия прибыли у покупателя или производителя с целью перераспределения ее в реализации государственных приоритетов. Изымается часть прибыли и направляется в сферы, развитие которых не приносит прибыль, но крайне необходимо для государства (медицина, образование, правопорядок и т. п.). Бюджет, таким образом, перераспределяет средства, заработанные в реальном секторе или сфере услуг.

Но есть и специальные косвенные налоги, среди которых - акциз или акцизный сбор. Он призван управлять несколько иными вещами: перераспределением средств от одной категории граждан для улучшения условий жизни другой. Например, купил себе перстень с бриллиантом, хорошо, носи, но государство устанавливает акциз на роскошь, чтобы этими средствами ты поделился с тем, кому нечего кушать. Купил новый автомобиль, хорошо, но оплати акциз, и эти средства пойдут на поддержку того, кто не может позволить себе велосипед. Купил сигареты, это твое решение и твое здоровье, но оплати акциз, сумма которого пойдет на лечение больного раком легких, который заболел не от того, что курил, а работал, например на шахте.

Цель акциза - перераспределение дохода между людьми, частичное уравнивание в том, что не является жизненной необходимостью.

«В.»: Курение, вроде как, не является жизненной необходимостью, но у многих есть зависимость к нему. Рост акцизов бьет по карману курильщиков.

«О.»: Но разве в этом цель - ударить по чьему-то бюджету? Цель - ограничить вредное воздействие, чтобы люди меньше потребляли вредоносных продуктов. Я сам - курящий человек, чувствую каждый год, что происходит с ценами на сигареты. Если человек состоятельный - ему плевать, сколько стоят сигареты. Но средства, которые изымаются у него в виде акцизов при продаже табачных изделий, должны направляться либо на его здоровье, либо на компенсацию ущерба не курящим людям. К сожалению, реалии не соответствуют цели, средства просто идут в бюджет и там что-то происходит с ними.

«В.»: Как в РМ изменялась структура акцизов на сигареты, учитывая, что их стоимость постоянно росла?

«О.»: Курение, это известно всем, вредная привычка. Она характеризуется еще и тем, что наносит вред не только тем, кто потребляет, но и окружающим, которые являются пассивными курильщиками. Кто-то, удовлетворяя свое право курить, наносит вред некурящему человеку, например, в закрытых помещениях, на транспорте.

Существует много способов и методов снижения вреда от этой привычки для окружающих, например, ограничение курения в общественных местах... А существует еще и необходимость поправлять здоровье людям, которые получают вред от курения, в том числе и самим курильщикам. Они же обращаются за медицинской помощью в случае чего.

Мировая тенденция такова, и государства с этим согласились, что акцизы на сигареты все время растут. Объем средств, изымаемых у курильщика, все время увеличивается. Это - комбинированный акциз. Он состоит из фиксированной части в конкретной сумме из расчета на 1000 сигарет, и адвалорной части, которая исчисляется в процентах, в зависимости от стоимости.

В свое время Евросоюз пытался решить эту проблему путем повышения ставки адвалорной части акциза, но это не дало ожидаемый результат. Затем ЕС определил, что быстрее должна расти фиксированная часть акциза, и меньше адвалорная. Я считаю одним из наших успехов то, что мы, как и в других странах ЕС, поменяли порядок роста акцизов за счет более медленного роста адвалорной части и более быстрого - фиксированной.

«В.»: Тогда же было введено и понятие минимальной розничной цены.

«О.»: Минимальная цена - это больше вопрос борьбы с контрабандой и уклонением от уплаты налогов. Другим положительным фактором ее введения является снижение нелояльной конкуренции.

«В.»: У нас есть две минимальные цены: на сигареты с фильтром и без фильтра. И они по-разному облагаются налогами?

«О.»: Тут главный вопрос состоит в том: с чем мы боремся и какова наша конечная цель? Мы боремся с вредным эффектом от распространения табака и курением. Отсюда множество разных вещей - меньше заболеваемость, меньше затрат на медицину. Какая разница, что курит распространитель вреда - сигареты с фильтром, без фильтра или сигары? Никакой разницы нет. Так почему у государства с точки зрения налогообложения должен быть разный к ним подход?

В Молдове, к сожалению, это так. Хотя я считаю, что сигареты как с фильтром, так и без него должны облагаться по одинаковым принципам. И технические ограничения у них должны быть одинаковые: если на пачке сигарет с фильтром обязательно должна быть акцизная марка, почему это не обязательно для пачек с сигаретами без фильтра? Ведь даже если применять одинаковое налогообложение, то сигареты без фильтра все равно будут стоить чуть дешевле за счет более низкой себестоимости и применения к ним адвалорной части акциза. Но при этом, не будет большого перехода потребителей в низкий ценовой сегмент, да и для бюджета будет больше доходов.

Существующая ныне разница – результат лоббизма так называемого отечественного производителя. Но это - ложное понятие поддержки. Ему надо помогать модернизировать производство, чтобы он вышел на конкурентный уровень. А отечественный производитель овальных (сигарет без фильтра) не является конкурентом для импортных, хотя он забирает из того сегмента клиентов из-за более низкого налогообложения и более низкой цены. Но это уже является нелояльной конкуренцией, а не поддержкой местного производителя.

Табачная отрасль начинается не с производства сигарет, а с выращивания табачного листа. В Молдове сокращение его производства произошло из-за вреда, наносимого ручному труду. И вот сюда нужно было направить поддержку государства, модернизировать процессы ферментации, минимизировать ручной труд. Потому что табачный лист - это не только курение табака - это еще и фармацевтическая промышленность и дорогое экспортное сырье.

«В.»: В последнее время производители говорят о разработанных инновационных технологиях, девайсах, при использовании которых снижается вред организму по сравнению с курением обычных сигарет.

«О.»: Я думаю, что производители должны доказывать обществу и профильным международным институтам наличие меньшего вреда. Для этого должен быть диалог… Если есть научные основания, что вред от их использования меньше, чем от сигарет, значит, должны быть все инструменты облагать их меньшим акцизом.

Да, сейчас это небольшой процент доли рынка, но через два-три года его доля вырастет, это же модное явление. И, быть может, за это время ВОЗ, производители и поддерживающие их исследовательские институты придут к единым выводам и сойдутся в едином мнении. Пока что это не является серьезным предметом для обсуждения.

Если только государство очень бедное, и ищет, кого бы еще ему обобрать. Но, вы знаете, налог - это обоюдоострое оружие. Устанавливается налог выше - увеличивается цена, снижается потребление, и масса дохода в бюджете или остается неизменной, или падает. Налогообложение - это большое искусство. К тому же, надо смотреть по сторонам: а что происходит в соседних странах? Ведь как только у тебя цена становится выше, чем в соседней стране, так оттуда начинает поступать контрабанда. Изменению налогов должно предшествовать тщательное исследование. И, в конце концов, мы вернемся к цели государства, которая заключается в борьбе с курением, борьбе за здоровье людей посредством снижения рисков и разумного распределения бюджетных средств на здравоохранение.

«В.»: Спасибо вам за интервью!

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