Зинаида Гречаный: На этой неделе ПСРМ созовет Республиканский совет

Руководство Партии социалистов донесло до сведения фракции ПСРМ позицию лидеров блока "АКУМ", озвученную ими утром в рамках переговоров.

Как рассказала председатель формирования Зинаида Гречаный, "акумовцы" продолжают стоять на своем, и хотят, чтобы социалисты проголосовали и за премьер-министра от "АКУМ", и за спикера от "АКУМ", и за весь пакет предложенных блоком законопроектов, а потом "они посмотрят".

"Вы хорошо понимаете, что мы, как сила, за которую проголосовали наибольшее количество граждан, не согласны с этим. Конечно, мы созвали фракцию и обсудили это, и, конечно, мы не можем уступить должность спикера парламента. Так и должно быть в парламентской республике: партия, набравшая наибольшее количество голосов, выступила за то, чтобы спикер был от фракции ПСРМ, и мы будем продолжать настаивать на этом. Это первая позиция в процессе переговоров, после чего можно обсуждать и другие вещи", – сказала Зинаида Гречаный.

Гречаный отметила, что у Партии социалистов есть четкое решение Республиканского совета ПСРМ от 12 апреля и четкая позиция по этому поводу, которую социалисты не собираются менять. Что касается приглашения на переговоры, озвученного социалистам Демократической партией, оно будет вынесено на суд Республиканского совета ПСРМ, который состоится на этой неделе.

"На этой неделе мы созовем Республиканский совет, который примет соответствующее решение. Мы созовем Республиканский совет и для принятия окончательного решения по поводу блока "АКУМ". У нас не было мандата вести переговоры с кем-либо, кроме "АКУМ". Мы считали абсолютно нормальным предложение по поводу формирования коалиции с блоком "АКУМ". Это наша позиция, это суверенное решение партии и фракции", – подытожила лидер социалистов.