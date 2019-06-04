Претендент на «молдавский Оскар»: мошенник притворялся сотрудниками НЦБК, МВД и СИБ и зарабатывал

В Молдове появился последователь схем Остапа Бендера. В Молдове появился претендент на премию Оскар, который притворялся сотрудником силовых структур и вымогал деньги у экономических агентов.

Речь идет о 53-летнем мужчине, который обманным путем вымогал деньги у различных бизнесменов.

Согласно материалам дела, мужчина сумел получить от двух экономических агентов 26 тысяч леев, а от третьего попросил 10 тысяч леев. Обвиняемый был опознан, а список тех, кто пострадал от его деятельности может быть больше.

У мужчины впечатляющее криминальное прошлое, он разыскивается правоохранительными органами за грабежи и шантаж.

Антикоррупционные прокуроры и сотрудники НЦБК сумели задержать его и взять под стражу после нескольких дней розыска. В настоящее время он находится в изоляторе НЦБК.

Ведомство призывает людей, которые стали жертвами преступной деятельности мужчины обратиться в НЦБК для предоставления необходимой информации.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.