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Общество
Претендент на «молдавский Оскар»: мошенник притворялся сотрудниками НЦБК, МВД и СИБ и зарабатывал
04.06.2019

В Молдове появился последователь схем Остапа Бендера. В Молдове появился претендент на премию Оскар, который притворялся сотрудником силовых структур и вымогал деньги у экономических агентов.

Речь идет о 53-летнем мужчине, который обманным путем вымогал деньги у различных бизнесменов.

Согласно материалам дела, мужчина сумел получить от двух экономических агентов 26 тысяч леев, а от третьего попросил 10 тысяч леев. Обвиняемый был опознан, а список тех, кто пострадал от его деятельности может быть больше. 

У мужчины впечатляющее криминальное прошлое, он разыскивается правоохранительными органами за грабежи и шантаж.

Антикоррупционные прокуроры и сотрудники НЦБК сумели задержать его и взять под стражу после нескольких дней розыска. В настоящее время он находится в изоляторе НЦБК.

Ведомство призывает людей, которые стали жертвами преступной деятельности мужчины обратиться в НЦБК для предоставления необходимой информации.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.


 
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