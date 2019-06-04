Нэстасе и Санду остались ни с чем после переговоров с ПСРМ о создании коалиции

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Ни с чем остались и Майя Санду с Андреем Нэстасе после переговоров с социалистами о создании парламентской коалиции и разделе постов.

Получив депутатских мандатов, значительно меньше, чем ПСРМ, две правые партии требовали для себя и должность спикера, и кресло премьер-министра.

Социалисты и блок "ACUM" провели за день два раунда переговоров. После второй встречи обещавшие быть открытыми Санду и Нэстасе к журналистам не вышли.

"С сожалением констатируем, что позиции остались неизменными. В том числе и у наших коллег из бока "ACUM ". Они по-прежнему настаивают, чтобы мы проголосовали и за спикера, и за премьера от блока "ACUM ", и за их пакет законов. То есть приняли их условия, а потом посмотрим. Но и мы не можем уступить должность председателя парламента", - сказала председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Первая встреча ПСРМ и "ACUM" длилась почти полтора часа, вторая менее двадцати минут. После провала переговоров Гречаная заявила, что социалисты на этой неделе проанализируют предложения Депмпартии о создании коалиции.

"Это предложение, как и любое другое, мы должны рассмотреть в соответствии с Уставом партии. Мы вынесем его на обсуждение Республиканского совета", - Зинаида Гречаный.

Переговоры между ПДС, ППДП и ПСРМ проходили за закрытыми дверями. Хотя ранее Майя Санду и Андрей Нэстасе пообещали вести любые дискуссии о создании парламентского большинства транспарентно. Прессе не разрешили провести даже протокольную съемку.

"Мы здесь, потому что для нас важна открытость, и мы будем вас информировать после каждой встречи", - сказала председатель ПДС Майя Санду.

"Мы были и остаемся открытыми и для телеканала Publika, и для Prime, и для всех остальных", - заявил Андрей Нэстасе.

Зинаида Гречаная сообщила, что стороны не пришли к общему знаменателю.

"Как мы поняли, позиции остаются неизменными. Мы не увидели открытости", - заявила Гречаный.

"Отправная точка - это пакет деолигархизации и гарантии его принятия, промульгации и внедрения", - отметил Нэстасе.

Гречаная иронично отметила, что в блоке "ACUM " столько мнений, сколько депутатов в обеих фракциях.

"Они отправились консультироваться с фракциями. Их то ли две, то ли 26. Это я в шутку сказала", - сказала Гречаная.

В ответ на вопрос журналистов, требовал ли вице-премьер России во время встречи с руководством "ACUM " должностей для ПСРМ, Нэстасе заметил, что блоку указаний никто не дает.

"Это неправда, что кто-либо пытается просить у блока ACUM должностей, отношение или подходы", - сказал Нэстасе.

Перед парламентскими выборами Майя Санду и Андрей Нэстасе публично подписали соглашение, в котором обещали, что блок "Акум" не вступит в формальные или неформальные коалиции, в том числе с ПСРМ.