Демократическая партия демонстрирует свою бабскую мстительность и маниакальную "принципиальность"

Демократическая партия Сергея Сырбу демонстрирует свою бабскую мстительность и маниакальную "принципиальность" в важнейших для нее мелочах!!!

Эта партия не собирается быть обаятельной и привлекательной. Она больше не пытается завоевать сердца и души!

Ее окончательный выбор - ставка на собственную отвратительность, на свою врожденную и каррикатурную уродливость, на собственную мерзость! Все, что она может предложить обществу - набор БСДМ средств для дикой садистской оргии, которую в этой партии считают единственно-допустимой политикой.

Что же, этот круг тоже рано или поздно замыкается...

Марк Ткачук, Facebook

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