Эксперт: Массовые акции Демпартии в центре столицы могут обернуться "народным переворотом"

Эксперт Regional Trends Analytics Владимир Ротарь не исключает, что массовые акции Демпартии в центре столицы, намеченные на 5-9 июня, могут обернуться "народным переворотом".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он отметил в своем исследовании, что "Демократическая партия Влада Плахотнюка не теряла время, пока ее соперники безуспешно пытались договориться - и в "момент истины" подготовила им неожиданные "сюрпризы".

"Судя по всему, наступившая неделя знаменует решающий момент в коалиционном торге. Основная интрига - с кем все же объединится Партия социалистов. В союз с ACUM уже мало кто верит, поскольку непоследовательное поведение и нереалистичные требования проевропейцев почти исключили вероятность подобного альянса. В то же время ACUM не собирается договариваться и с Демократической партией Влада Плахотнюка. Лидеры блока публично называют олигарха "палачом" и "мафиози", отсекая любые пути для сотрудничества с демократами. Сама же Демпартия долгое время безучастно наблюдала за вялыми переговорами ПСРМ и ACUM, но в конце мая громко вышла из тени (пригласив на переговоры социалистов. - "И.")", - считает эксперт.

По его словам, "Демпартия тщательно подготовила для оппонентов несколько неприятных сюрпризов, которые склонят-таки чашу политических весов в ее сторону": "Демократы зарезервировали центр столицы сразу на пять дней, якобы, для проведения "встреч с избирателями". "Встречи" пройдут на центральной площади Кишинева, а также перед зданиями парламента и администрации президента (заявлено участие 50 тыс. человек. - "И."). Мероприятия не случайно намечены буквально накануне анонсированного Игорем Додоном роспуска парламента, и это вряд ли можно посчитать простым совпадением".

При этом, по мнению Ротаря, "демократы прекрасно понимают, что просто так на коалицию с ними никто не пойдет, понимая самоубийственные последствия подобного альянса, - поэтому ДПМ, по-видимому, придумала оригинальный способ "принуждения к сотрудничеству".

"Можно ожидать, что на мероприятии "всем миром" примут какие-то манифесты с "народными чаяниями", например, призыв к молдавским политикам и партиям не допустить досрочных выборов. При таком сценарии Демпартия получает мощный инструмент давления в коалиционном торге в виде десятков тысяч протестующих перед центральными государственными органами власти, которых, в случае чего, можно использовать и для более "активных" действий", - считает Ротарь.

По его мнению, "данный ход демократов особо опасен для ПСРМ, получившей приглашение от ДПМ".

"Теперь социалисты фактически окажутся под двойным прессом. С одной стороны, поставленный демократами "народный протест", угрожающий перерасти в радикальные действия. С другой - огромный соблазн получить долю реальной власти в стране уже сейчас, согласившись на "сделку с дьяволом". Ведь демократы, в отличие от ACUM, готовы ей поделиться и удовлетворить ранее озвученные требования ПСРМ в полном объеме. Другое дело, что любые договоренности с Плахотнюком несут выгоды только ему самому - все, кто решился на дружбу с неформальным хозяином Молдовы, в конечном счете, оставались у "разбитого корыта". Социалистам, перед тем, как садиться за стол переговоров с демократами, важно об этом не забывать", - заключил эксперт.