Все пауки в одном банке. Как Герман Горбунцов сумел запутать в один клубок бандитов, спецслужбы и мировую банковскую систему

Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон. Эта женщина не имеет никакого отношения к античной философии, зато самое непосредственное - к Вячеславу Платону, организатору «молдавского ландромата» (схемы вывода из России 22 млрд долларов с 2011 по 2014 годы под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями).

Молдавские пациенты

Сестра Вячеслава Платона Елена пополнила целую плеяду уже арестованных лиц по этому делу. В их числе и собственно сам Вячеслав Платон, которого арестовали на Украине, а затем выдали в Молдавию, где посадили в тюрьму на 18 лет за отмывание денег. Елену Платон также обвиняют в участии в преступном сообществе.

Князь молдавской закулисы

Владимира Георгиевича Плахотнюка (он же Vlad Plahotniuc, он же Влад Улинич) называли «хозяином» Молдавии. По сути же Плахотнюк — классический олигарх. Человек вкладывает деньги в политику для того, чтобы окупить эти вложения. Отличие Плахотнюка от обычных олигархов на постсоветском пространстве состоит в том, что ему удалось обеспечить монопольное положение в Молдавии, то есть реализовать «всю полноту власти». В стране ему, таким образом, ничего не грозит.

Российская прокуратура обвиняет Владимира Плахотнюка в совершении тяжких преступлений на территории России, но в детали обвинения старается не вдаваться. Куда более красочным оказалось описание Владимира Плахотнюка, опубликованное журналом Forbes в 2016 году (не российской франшизой): «Плахотнюк – человек закулисы, топовый бизнесмен, «на все руки мастер», в чьей собственности чего только нет – от курортов класса люкс до средств массовой информации. Он финансирует Демократическую партию, которая сегодня правит Молдовой и называет себя «прозападной». А ещё Плахотнюк подозревается в организации мошенничества, прямым следствием которого стало банкротство трёх молдавских банков и исчезновение половины валютных резервов НБМ».

После публикации с Forbes связались представители Podesta Group, заставившие автора сделать некоторые уточнения в тексте. Но самым интересным в этом звонке было признание того факта, что интересы олигарха в Штатах представляла в тот момент компания, которая оказалась в центре скандала в результате своей работы на Хилари Клинтон. Считается, что тот скандал стал одной из причин проигрыша демократов на президентских выборах 2016 года. Ирония состоит в том, что Владимир Плахотнюк также состоял в Демократической партии - только молдавской.

Теневой банкинг. Глобальная версия

На самом деле «молдавской схема» может называться именно так только потому, что эта страна стала самым грязным звеном в глобальной цепочке по отмыванию средств. Так, как только в Молдавии в деле в массовом количестве принимали участие судьи (в стране осуждено 16 судей). На самом деле в аферу по отмыванию и выводу на Запад десятков миллиардов долларов были вовлечены более 700 кредитных организаций в 96 странах мира.

Денежные операции стартовали в России, затем попадали в Молдавию, откуда уходили в Прибалтику и заканчивали свой путь на счетах крупных и вполне добропорядочных кредитных учреждений. В числе последних оказались и такие гиганты как HSBC, Barclays, UBS, Bank of China.

Особенное значение имеет возможная связь с молдавской схемой датского банка Danske Bank, которого подозревают в отмывании более 200 миллиардов долларов.

Банковские полковники

В отличие от молдавского звена, где центр принятия решений находился в судах, и глобальной системы, где все держалось на сложной цепочке схем, которые должны были защитить репутацию крупных банков, в России главную роль играли силовики. Те самые представители МВД и ФСБ, в квартирах которых были обнаружены сотни миллиардов рублей.

По сути только сейчас начинает раскручиваться дело, которое могло быть открыто, но не состоялось еще более десяти лет назад.

И только аресты банковских полковников - Дмитрия Захарченко (МВД) и Кирилла Черкалина (ФСБ) позволили заново запустить расследование.

О серьезности сегодняшних планов говорит мощнейшая информационная кампания, которая сопровождает это дело. Началом стала публикация статьи в «Новой газете», где была представлена связь между силовиками, молдавскими князьями, банкиром Германом Горбунцовым совершенно беспредельной по наглости схемой отжима московской недвижимости у героя 1990-х, основателя фирмы «Партия» Александра Минеева, которого распатронили не в переносном, а в буквальном смысле - расстреляв в январе 2014 года.

И центром всех событий, описанных в статье, является все тот же неутомимый банкир Герман Горбунцов, который, как выясняется, мог содержать не только Захарченко, но и Черкалина. А теперь, оказывается, все они были связаны с отъемом активов у Александра Минеева. И отмывании денег через Владимира Плахотнюка.

Нет особых сомнений в том, что Минеев был просто фасадом тех, кто зарабатывал бешенные деньги на импорте бытовой техники и теневом рынке аренды. Даже название фирмы «Партия» в тот период воспринималось с должной иронией, так как многие прекрасно понимали, откуда появлялись деньги у коммерсантов того времени. Но убивать на улице в 2014 году — это уже другой эмоциональный уровень.

Тем более интересно, что обычно замкнутая в свою собственную экосистему публикация в «Новой газете» внезапно растиражирована обычными мэйнстримными СМИ, а ее подробный пересказ оказался даже сайте ВГТРК. После чего последовал арест Елены Платон. Кстати, Плахотнюк и Платон скорее всего имеют российское гражданство, и теоретически могут быть выданы в Россию. Для прояснения некоторых обстоятельств.

Александр КУЗЬМИН