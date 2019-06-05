У «АКУМ» все хотят быть начальниками: 26 депутатов – 26 председателей партий, - Додон

Руководству Партии социалистов не удалось договориться с блоком «АКУМ» из-за чрезмерных амбиций депутатов блока.

Такое мнение высказал вчера, 4 июня, президент Молдовы Игорь Додон в рамках специального выпуска на «НТВ Молдова». По его словам, каждый из депутатов блока «мнит себя начальником».

– Что изменилось? Надо было с ними два с половиной часа сидеть, обсуждать? Мне коллеги детально рассказали о беседе, я хорошо знаю, кто там более открыт, кто более закрыт, мы расскажем потом, когда ничего не получится, чтобы люди знали своих «героев». Они настаивают на спикере, на премьере, на голосовании за всех их законы. Сегодня даже говорилось что-то про «спикера на час». Это что, детский сад или чем мы тут занимаемся? Социалисты пошли на эти переговоры, хотя было много сомнений, но дверь еще открыта. Осталось пару дней, подумайте. Но социалисты не будут менять свою позицию. Чтобы партия, которая заняла первое место, отдала все правым и ждала, чтобы те подумали, что делать дальше, – такого не будет, – заявил глава государства.

Президент добавил также, что блоку «АКУМ» мешают чрезмерные амбиции, присущие каждому из его депутатов. Игорь Додон уверен, что кардинально изменить все в стране можно всего за один день, было бы желание. Однако «акумовцы» изначально планировали отсидеться в оппозиции.

– Амбиции большие, все хотят быть начальниками. 26 депутатов – 26 председателей партий, они так себя считают. Нет внутрипартийной дисциплины, и в этом проблема. Изначально у «акумовцев» не было расчета идти во власть. Они не готовы, они слабые, и они сами это понимают. Им желательно побыть в оппозиции пару лет и кричать все время, что «эти плохие». Они не рассчитывали, что мы не пойдем с демократами, они были уверены, что они останутся в оппозиции, – добавил Додон.

Президент еще раз подчеркнул, что на тех условиях, которые предлагает блок, «никто никуда не пойдет», однако вариант создания коалиции ПСРМ и «АКУМ» пока еще остается.