Жительницу Кишинева обдурил знаменитый «экстрасенс»

У всех людей бывают в жизни ситуации, когда не знаешь что делать, как выбраться из обрушившихся на тебя проблем, когда хочешь, чтобы кто-то тебе помог и подсказал выход из тупика.

В сложных жизненных ситуациях кто-то обращается к своим друзьям и близким людям, кто-то пытается решить все вопросы сам, кто-то просто опускает руки, ну а кто-то, насмотревшись рекламы и соответствующих шоу, ищет помощи у гадалок, магов и экстрасенсов. Вот и Наталья Аркан попыталась разрешить свои проблемы и жизненные обстоятельства с помощью экстрасенса, причем не абы какого, а финалиста 19-й «Битвы экстрасенсов» Григория Кузнецова. Что из этого вышло, Наталья поведала в своем обращении в редакцию «Блокнота Молдовы».

- В силу жизненных обстоятельств и проблем я обратилась за помощью к финалисту 19-й «Битвы экстрасенсов» экстрасенсу Григорию Кузнецову. Он пообещал мне дистанционный прием в скайпе, - рассказала Наталья.

Как оказалось, экстрасенс взял за обещанный сеанс крупную сумму денег – 25 тысяч рублей (что-то около 7 тыс. леев), которую Наталья отправила ему авансом. При этом он отметил, что эта средняя стоимость сеанса, она в это поверила, после чего выяснив, что другие экстрасенсы берут гораздо меньше за удаленный сеанс.

Однако обещанная консультация превратилась в разговор о жизни - никакими экстрасенсорными способностями Кузнецов не блеснул, более того, ни один из его кратковременных прогнозов не сбылся. К тому же экстрасенс успел высказать неприятные слова о маме Натальи, которые ей было неприятно слушать. Вместо обещанных полутора часов консультации с экстрасенсов за свои деньги Наталья получила около часа беседы с мужчиной ни о чем, при этом, во время «сеанса» он постоянно отвлекался на посторонние смс-сообщения.

- Я очень разочарована, что обратилась за помощью к экстрасенсу, достаточно медийному и известному. Мне жаль потраченных денег, времени и нервов. Все кратковременные прогнозы, которые Григорий мне напророчил, не сбылись, абсолютно. В словах о моем прошлом правды было не более 10%. В дальние прогнозы я тоже уже не верю,- отметила Наталья.

Своим обращением девушка решила предостеречь от подобной ошибки тех, кто еще верит экстрасенсам и ждет от них помощи: не верьте и не тратьте на это денег!

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