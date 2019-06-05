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Общество
В квартире молдавского художника обнаружили 80 кошек
05.06.2019

Столичная полиция обнаружила несколько десятков кошек в квартире известного художника. Речь идет об уроженце Кишинева Юрие Миракове, который в конце апреля 2019 года сдал свою квартиру в аренду.

71-летний член Международной федерации художников сдал квартиру 54-летней россиянке. Она превратила квартиру в приют для животных, после чего исчезла.

Полицейские обнаружили в квартире около 80 кошек. Проверка была начата после звонка от одной из жительниц дома. Женщина сообщила, что на лестнице, где находится квартира Миракова, ужасно пахнет.

Некоторые из кошек были в плачевном состоянии, другие, к  несчастью, умерли.


 
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