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Россия оказывает Приднестровью поддержку, потому что здесь живут наши граждане, - Козак
05.06.2019

Российский дипломат не был в Приднестровье больше полутора десятилетий.

Вчера, 4 июня, вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак встретился с руководством Приднестровья. Спецпредставителя в поездке сопровождали заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов, и.о. торгового представителя России в Молдове Владислав Дарвай и другие должностные лица.

В ходе переговоров с главой непризнанной республики Вадимом Красносельским Дмитрий Козак заявил, что Россия будет поддерживать своих граждан в Приднестровье в политическом и экономическом плане. При этом он отметил значимость наращивания внутреннего экономического потенциала региона, подчеркнув, что этот аспект важнее оказания любого рода финансовой помощи.

- Мы готовы оказывать поддержку при наличии запросов с вашей стороны. Здесь проживает значительное число российских граждан, которых мы обязаны поддерживать в политическом и экономическом плане – это наша святая обязанность, ответственность перед нашими гражданами, и в этом смысле нам нужно еще более тесное взаимодействие с органами власти Приднестровья, - заявил спецпредставитель президента России.

Лидер Приднестровья, в свою очередь, заверил российского вице-премьера, что поступающая из России помощь расходуется строго по целевому назначению и абсолютно прозрачно. Он также выразил благодарность от имени приднестровского народа за помощь, которую Москва оказывает в проведении миротворческой операции на берегах Днестра, отметив также важную роль России как страны – гаранта в переговорном процессе.

- Позиция Приднестровья состоит в том, что мы должны быть открыты и прозрачны в отношениях с Россией. На любой вопрос должен быть ответ. Поэтому я призываю к переговорам, к тому, чтобы они проходили чаще. Мы настроены на обсуждение всего пакета актуальных проблем, - отметил Красносельский.

Что касается вопроса об упрощении предоставления российского гражданства для жителей региона, то, по словам Козака, он носит чисто юридический характер.

- Все люди, которые имеют право на получение гражданства в соответствии с документами, должны этим правом воспользоваться. Мы будем это делать. Проблема в интерпретации или нечеткости правил, которые детально регулируют прием документов, и т.д. Это не политическая проблема. Политический курс Российской Федерации в том, что все права, гарантированные законом, должны быть реализованы, - отметил Козак.

Приднестровская проблематика обсуждалась и в ходе состоявшейся 3 июня встречи Козака с президентом Молдовы Игорем Додоном. Комментируя ее итоги, глава РМ отметил, что стороны «обменялись мнениями о возможности вывода процесса на новый качественный уровень на основе политики мер доверия и с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Молдовы». 


 
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