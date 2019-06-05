В Молдове изменили правила маркировки яиц

|
|
...
|
Общество
Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщили об изменениях правил маркировки яиц. С 1 июня на яйцах будет указана страна производитель, район и место, где производилась маркировка и упаковка товара.
Таким образом на яйцах появится следующая маркировка: (пример 3MD YY 001), где цифра 3 обозначает, где была выращена птица (1- выращена на земле, 2 - выращена свободно, 3 - в клетке).
Кроме этого на яйцах вместо даты производства будет указан минимальный скор годности. Например, DDM xx.00.19.
DDM - минимальный срок годности,
Учитывая, что рекомендуемая дата продажи конечному потребителю составляет 21 день с момента производства, на протяжении июня в торговой сети будут продаваться яйца с маркировкой старого образца, где на яйцах отмечена дата снесения.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|