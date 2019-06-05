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Общество
В Молдове изменили правила маркировки яиц
05.06.2019

Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщили об изменениях правил маркировки яиц. С 1 июня на яйцах будет указана страна производитель, район и место, где производилась маркировка и упаковка товара.

Таким образом на яйцах появится следующая маркировка: (пример 3MD YY 001), где цифра 3 обозначает, где была выращена птица (1- выращена на земле, 2 - выращена свободно, 3 - в клетке). 
MD - код страны, 
YY район, 
001 - центр маркировки и упаковки яиц.

Кроме этого на яйцах вместо даты производства будет указан минимальный скор годности. Например, DDM xx.00.19.

DDM - минимальный срок годности,
xx - дата,
00 - месяц, 
19 - год.

Учитывая, что рекомендуемая дата продажи конечному потребителю составляет 21 день с момента производства, на протяжении июня в торговой сети будут продаваться яйца с маркировкой старого образца, где на яйцах отмечена дата снесения.


 
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