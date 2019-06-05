На рынках появились первые молдавские помидоры и перцы

На рынках появились первые овощи местного производства - помидоры и перец. Выращены они в теплицах. По словам фермеров, цены те же, что и в прошлом году. У производителей, килограмм овощей первого урожая стоит до 30 леев.

Овощи в теплицах выращивает почти половина жителей села Пугачены Новоаненского района, передает canal3.

"Под теплицы у нас отведено около 30 гектаров. Соотношение 50 на 50. То есть на 15 гектарах растут помидоры, а на других 15 - перец".

Денис Плэмэдялэ возглавляет местную мэрию, а в свободное от служебных обязанностей время занимается овощедством. Теплицы с помидорами и перцем, принадлежащие его семье, занимают 30 ар. Качеством урожая местные фермеры довольны.

"Вот, полюбуйтесь, какой красивый перец вырос. Это сорт Ватра. А там у нас сорт Лото. Думаю, в пятницу - субботу мы соберем килограммов 300".

Большинство овощеводов из Пугачен сдали перец посредникам из столицы, примерно, по 30 леев за килограмм. Производители говорят, что, по сравнению с прошлым годом, цены остались неизменными. Стоимость перца начнет падать где-то через две недели. Тогда же в теплицах Натальи Плэмэдялэ начнут массово зреть помидоры.

"Первого июня я сделала первый салат. Собрала первые помидоры с пяти соток - около 10 килограммов. Они очень вкусные".

Примерно через две недели, Наталья Плэмэдялэ планирует собрать около 300 килограммов томатов. Фермеры продают их по цене около 25 леев за килограмм. По словам производителей, томаты начнут дешеветь в августе, когда на рынках появятся помидоры, выращенные в грунте.