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У Влада Плахотнюка есть шанс стать президентом Республики Молдова
05.06.2019

У Влада Плахотнюка, если он его не упустит, есть шанс в 2020 году стать президентом Республики Молдова. Такого мнения придерживается писатель Траян Василкэу.

На voxpublika он отмечает, что для этого лидер ДПМ должен сделать кое-что, чего, по его мнению, ждет от него народ.

«Это настойчиво потребовать от России экстрадиции Григория Карамалака; настойчиво потребовать от Германии экстрадиции Виктора Цопы и Виорела Цопы; «снести» головы тем, кто причастен к делу BEM; провести новые громкие аресты; конфисковать незаконно полученные состояния; усилить борьбу с коррупцией; избавиться от некоторых людей из ДПМ, занимающих ответственные должности», – перечисляет Василкэу.

«Прислушается ли сир Влад Плахотнюк к совету своего народа? Знает ли он, что в этом заключается ответ на извечный гамлетовский вопрос: Быть или не быть? В том числе, в все более и более мутной политике между Днестром и Прутом!», – задается вопросом писатель.

Кристина Пендя


 
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