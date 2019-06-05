У Влада Плахотнюка есть шанс стать президентом Республики Молдова

У Влада Плахотнюка, если он его не упустит, есть шанс в 2020 году стать президентом Республики Молдова. Такого мнения придерживается писатель Траян Василкэу.

На voxpublika он отмечает, что для этого лидер ДПМ должен сделать кое-что, чего, по его мнению, ждет от него народ.

«Это настойчиво потребовать от России экстрадиции Григория Карамалака; настойчиво потребовать от Германии экстрадиции Виктора Цопы и Виорела Цопы; «снести» головы тем, кто причастен к делу BEM; провести новые громкие аресты; конфисковать незаконно полученные состояния; усилить борьбу с коррупцией; избавиться от некоторых людей из ДПМ, занимающих ответственные должности», – перечисляет Василкэу.

«Прислушается ли сир Влад Плахотнюк к совету своего народа? Знает ли он, что в этом заключается ответ на извечный гамлетовский вопрос: Быть или не быть? В том числе, в все более и более мутной политике между Днестром и Прутом!», – задается вопросом писатель.

Кристина Пендя