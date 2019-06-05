Мариан Лупу: “Меня ничего не связывает с ДПМ”

Председатель счетной палаты Мариан Лупу утверждает, что его ничего не связывает с демпартией. Бывший председатель ДПМ сказал, что покинул партию три месяца назад, когда возглавил счетную палату.

„По закону, у меня был месяц, с 7 февраля, для устранения этого противоречия. Если я не ошибаюсь, еще до 1 марта я прекратил членство в партии. Это происходит автоматически, для этого решения не нужны обсуждения и решения на уровне партии”, заявил Лупу в эфире передачи Important на TVC 21.

Вместе с тем бывший демократ убежден, что вернется в партию: „Когда наступит период X, Y, Z, и этого противоречия больше не будет, тогда восстановлюсь обязательно”.

Глава счетной палаты уверяет, что за эти три месяца даже не говорил по телефону с кем-либо из партии: „Я до настоящего момента, даже не говорил по телефону с руководством партии и ценю это очень, так как это бы скомпрометировало независимость Счетной палаты. Есть коллеги, с которыми установились нормальные отношения и было бы странно прерывать общение на уровне: «Как дела? Как жизнь?» сказал бывший председатель ДПМ.

Мариан Лупу возглавил счетную палату в феврале этого года. Тогда он не исключал, что может уйти из политики навсегда.