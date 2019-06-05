Разочарованный Алексей Тулбуре хочет, чтобы Майя Санду и Андрей Нэстасе исчезли из политики

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Алексей Тулбуре, ярый сторонник Платформы ДА, заявил, что разочарован действиями ПДС и ППДП в последнее время.
В своей публикации на Facebook Тулбуре советует партиям Майи Санду и Андрея Нэстасе исчезнуть из политической жизни.
"Смотрю я на наш политический класс - смотрю налево, смотрю направо... и думаю, что правы те, кто говорит, что кому суждено исчезнуть, должен исчезнуть как можно скорее", - написал Алексей Тулбуре.
Напомним, вчера очередной раунд переговоров ПСРМ и блока ACUM по созданию парламентского большинства оказался провальным. Согласно социалистам, Андрей Нэстасе настаивает на должности спикера парламента, а Майя Санду хочет стать премьер-министром.
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