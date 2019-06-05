5 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Разочарованный Алексей Тулбуре хочет, чтобы Майя Санду и Андрей Нэстасе исчезли из политики
05.06.2019

Алексей Тулбуре, ярый сторонник Платформы ДА, заявил, что разочарован действиями ПДС и ППДП в последнее время.

В своей публикации на Facebook Тулбуре советует партиям Майи Санду и Андрея Нэстасе исчезнуть из политической жизни.

"Смотрю я на наш политический класс - смотрю налево, смотрю направо... и думаю, что правы те, кто говорит, что кому суждено исчезнуть, должен исчезнуть как можно скорее", - написал Алексей Тулбуре.

Напомним, вчера очередной раунд переговоров ПСРМ и блока ACUM по созданию парламентского большинства оказался провальным. Согласно социалистам, Андрей Нэстасе настаивает на должности спикера парламента, а Майя Санду хочет стать премьер-министром.


 
Количество просмотров:
182
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.