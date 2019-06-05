Кишинев не будет платить за газовый долг Тирасполя, - Игорь Додон

Президент Игорь Додон заявил, что власти Кишинева не будут платить за газовый долг Тирасполя. Более того, Додон также подчеркнул, что жители левобережья Днестра теперь не будут получать бесплатный газ.

Заявления были сделаны в эфире одного из отечественных телеканалов.

- Долг Приднестровья за газ - это очень серьезная проблема. Мы за газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это - долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать, - заявил Додон.

Как заявил Додон, «проблему поставок газа нужно обсуждать в комплексе, и самым серьезным образом».

- Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хоть это и не просто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится коренным образом. Это меняет все для Приднестровья, - отметил президент Молдовы.

Игорь Додон также добавил, что этот вопрос обсуждался с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который во вторник завершил свой визит в Молдову, а также побывал в Приднестровье.