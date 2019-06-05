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Семья
Певец Паша Парфений рассказал, чего боится больше всего
05.06.2019

"Ничто человеческое ему не чуждо".

Паша Парфений наверняка является примером для подражания для некоторых наших соотечественников, но, как и у любого человека, у него есть свои фобии.

О них артист не постеснялся рассказать в интервью журналистам Perfecte.md, которые встретили его в минувшие выходные в Вадул Луй Водэ, где прошло красочное авиашоу. Парфений поведал, что так и не решился прыгнуть с парашютом, да и вообще, он боится высоты:

- Я даже не представляю себе, как это - прыгать с парашютом. Никогда не пробовал, боюсь высоты, это моя фобия, хотя я и борюсь с ней, - заявил Парфений, который добавил, что и перелёты в самолёте также доставляли ему дискомфорт, но постепенно это чувство проходит.


 
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