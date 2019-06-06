Решение принято: ПДС проголосует за спикера от ПСРМ «в интересах граждан»

Партия «Действие и солидарность» (ПДС) приняла решение проголосовать за спикера от Партии социалистов (ПСРМ).

Вчера, 5 июня, собрался Национальный политсовет Партии «Действие и солидарность», который принял это решение 46 голосами «за» и одним «против». Решение было нелегким, но необходимым для того, чтобы «разблокировать политическую ситуацию в стране и дать Молдове законное и демократическое правительство».

- Национальный политический совет партии «Действие и солидарность» принял решение учредить правительство АКУМ и проголосовать за весь пакет законов по деолигархизации и освобождению из-под захвата государственных институтов в результате голосования за спикера, предложенного ПСРМ, - говорится на странице ПДС в Facebook.

При этом также отмечается, что принятое решение «не основывается на доверии и партнерских отношениях с социалистами, но является единственно способным остановить диктатора». Партия надеется, что коллеги из партии «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП) примут аналогичное решение «в интересах граждан».

Ждем, чем ответят Андрей Нэстасе и его партия «Платформа Достоинство и Правда».