Известная журналистка пригласила Раду в районную поликлинику «пообщаться с целевой аудиторией»

Почему к пациентам, которые платят налоги и фактически финансируют здравоохранение, такое отношение?

С таким вопросом известный журналист Елена Левицкая-Пахомова обратилась к Сильвии Раду, обещавшей при вступлении на пост министра здравоохранения коренные изменения в системе. Как заметила Левицкая-Пахомова, правительство и министерство постоянно рассказывают гражданам Молдовы об эффективном менеджменте, однако реальность говорит сама за себя. Журналистка предложила Сильвии Раду проверить эффективность ее работы и возглавляемого ею министерства на примере одной поликлиники – Консультативно-диагностического центра на Рышкановке.

- Попытайтесь записать ребенка для прохождения профосмотра в детсад (да можете на любой другой профосмотр). Итак, записи нет на три месяца вперёд. Когда удается записаться, не факт что попадешь. Со скандалом вероятность повышается, но скандалить очень не хочется. К некоторым специалистам существуют некие дополнительные списки, о которых сообщают почему-то не всем. «Попытайтесь пройти в порядке живой очереди».

Попытки похожи на труд ледокола. Но в поликлинике есть более опытные, матёрые ледоколы в виде старушек, оттесняющих матерей с детьми. Гвалт стоит невыносимый. Когда тебе кажется, что вот она, заветная дверь, врач выносит вердикт: мы вас не примем. И это через 40 минут терпеливого ожидания, - написала Елена Левицкая-Пахомова на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, и это еще не все – из четырех специалистов одного в этой поликлинике вообще нет.

- Нет невропатолога. В самом густонаселённом районе с большим количеством детей. Ищите специалиста сами. Это бесплатная медицина для детей? – восклицает журналист.

Такое положение дел и отношение к пациентам в муниципальных поликлиниках заставляет людей обращаться в платные центры, считает Елена Левицкая-Пахомова. Также она задает закономерный вопрос: «Почему к пациентам, которые платят налоги и фактически финансируют здравоохранение, такое отношение?».

- Проблема не в отдельном враче, а в системе в целом. Неумение или нежелание планировать и руководить выносит мозг и пациентам, и специалистам, - заявила журналистка. - В общем, как житель Рышкановки, приглашаю Вас. Выкрою время для совместной прогулки по нашему медицинскому учреждению. Заодно с людьми поговорите, так сказать, целевой аудиторией. Валерьянка с меня. Будем пить вместе. Я тоже эмоциональна, - добавила Елена.

Далее она подчеркнула, что написала это не для того, чтобы ее взяли за руку и провели без очереди по всем специалистам – это не так уж и сложно организовать. А для того, чтобы в целом что-то изменилось.

- У других нет моих возможностей и узнаваемости. А права у них те же, что у меня. Все это было бы материнским истеричным бла-бла-бла, если бы я не освещала работу министерства и всей системы около 10 лет, не работала в международных проектах в области здравоохранения в качестве координатора и сама не руководила бы коллективами численностью в 340-380 человек. Поэтому имею право давать оценку качеству работы, - заключила Елена Левицкая-Пахомова.

Ранее с вопросом «Почему при бюджете здравоохранения 8,8 млрд леев гражданам республики приходится четыре месяца ждать очереди на УЗИ?» обратился к правительству во главе с Павлом Филипом и Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты во главе с Сильвией Раду житель столицы Виталий Бармин. Терпение кишиневца «лопнуло, собрано, перешито, и лопнуло повторно» после очередного посещения поликлиники, где он получил направление на УЗИ через четыре месяца, отметив, что за это время можно умереть.

Не так давно Павел Филип пообещал европейским чиновникам, что в «течение десяти лет Молдова заживёт, как в лучших домах Европы». Ну а Сильвия Раду, выступая в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Швейцарии, решила зарядить оптимизмом тех, кто по тем или иным причинам опасается, что не протянет ещё десять лет до сего великого момента.

Она дала понять, что в Молдове выросла средняя продолжительность жизни, в среднем на два года, более того – это является заслугой «комплекса мер», принятых правительством. При этом свою «великую» речь Раду зачитала с листа бумаги, нередко путалась и запиналась – в общем, выступила очень «красноречиво».