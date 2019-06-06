Вымогатель, обещавший за 8000 евро смягчить наказание двум заключенным, задержан

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали мужчину, подозреваемого в извлечении выгоды из влияния.

В НЦБК обратились родители двух заключенных, приговоренных к 9 и10 годам лишения свободы за торговлю наркотиками. На основании их заявления сотрудники ведомства задержали 33-летенего мужчину, обвиняемого в вымогательстве взятки в сумме 8000 евро. По их словам, за эти деньги подозреваемый обещал договориться с судьями о смягчении наказания их отпрыскам.

Однако обещание не было выполнено и решение суда было оставлено без изменений. Обманутые в ожиданиях родители заключенных потребовали вернуть им уплаченные за «помощь» деньги. В ответ на это требование мужчина пообещал договориться с кем-то из руководства пенитенциарной системы, но не выполнил и это обещание.

Открыто уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния. Ведет уголовное преследование Антикоррупционная прокуратура. Ближайшие 72 часа подозреваемый проведет в изоляторе НЦБК. В случае признания вины, ему грозит до семи лет лишения свободы.