Из Кишинева в Вену теперь можно слетать за 25 евро

Венгерский лоукостер Wizz Air открывает новые маршруты. Венгерский лоукостер Wizz Air радует жителей Молдовы новыми маршрутами: с октября 2019-го можно будет улететь с ним из Кишинева в Вену.

Билеты уже в продаже на сайте от 25 евро в одну сторону для всех и 15 евро для участников Wizz Discount Club.

Полеты начнутся с 28 октября и будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Вылеты из Кишинева запланированы в 14:20, вылеты из Лейпцига в 15:55.