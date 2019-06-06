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Политика
Депутат решил общаться с гражданами новым способом: «Я создал влог»
06.06.2019

Депутат от фракции «ППДП, блок «АКУМ» Игорь Мунтяну решил общаться с гражданами новым способом. Он запустил собственный влог.

Как сообщает Трибуна, в одной из соцсетей Игорь Мунтяну объявил, что назвал свой влог «Обоснованные размышления».

«Дорогие друзья, я недавно создал влог под названием «Обоснованные размышления», в котором я по-прежнему буду обсуждать реальные проблемы, тенденции и важные темы. Я решил найти более эффективную и прямую форму общения с теми, кто ищет ответы на настоящие вопросы. Приятного просмотра и будем на связи», – написал Мунтяну.

Следует отметить, что он опубликовал и первый ролик, в котором речь идет об отношениях Европейского союза с Республикой Молдова.


 
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