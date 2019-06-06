Додон на форуме в Санкт-Петербурге проводит встречи

В рамках начавшегося рабочего визита в Санкт-Петербург провел встречу с Генеральным секретарем, руководителем Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ Дмитрием Кобицким, по сообщениям из соц. сети Facebook.

Обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Республикой Молдова и СНГ. Пришли к единому мнению о необходимости укрепления партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Подчеркнул заинтересованность нашей страны в более активной работе в рамках Содружества, а также Евразийского Экономического союза, где Молдова получила статус наблюдателя в 2018 году.

Вместе с тем, с сожалением констатировал недостаточное взаимодействие Республики Молдова и Межпарламентской Ассамблеи СНГ ввиду нежелания руководства Парламента РМ предыдущего созыва участвовать в деятельности органов СНГ.

Выразил надежду на урегулирование этой проблемы в случае формирования парламентского большинства и нового Правительства Молдовы с участием представителей Партии социалистов, которая поддерживает курс Президента на восстановление полноценного партнёрства со странами СНГ.

По этой причине председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, которая должна была сегодня прибыть в Санкт-Петербург, осталась в Кишиневе для продолжения переговоров по возможному формированию парламентского большинства.

Рассказал также о сути президентской стратегии продвижения сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом на основе соблюдения национальных интересов Республики Молдова.