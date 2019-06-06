Вячеслав Ионицэ: «Инвестиции как лакмусовая бумажка показывают, что нет ни инфраструктуры, ни институтов власти»

Правительство утвердило проект постановления по отчету об исполнении государственного бюджета за 2018 год и направило на рассмотрение в парламент.

Что не так в экономике Молдовы? Эксперты отмечают ослабление национальной валюты, что повлияет на рост внутреннего спроса и тем самым окажет влияние на увеличение дефицита торгового баланса.

Отсутствие институтов власти и инфрастуктуры уже привело к тому, что инвестиции в экономику отстают от уровня инвестиций в соседние страны. Молдова может остаться без собственных производителей молочной продукции, без овощей и фруктов. При этом люди берут кредиты, считая, что у них лично все благополучно, но ситуацию в стране характеризуют как неудовлетворительную.

Эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ рассказал «Молдавским ведомостям», к чему приведет отсутствие сбалансированной бюджетной политики.

Бюджет в ожидании внешних кредитов и грантов

- Бюджет никогда не исполняется так, как планируется. Каждый год за последние пять лет правительство обращается в парламент по восемь раз, чтобы внести поправки в утвержденный документ.

Это связано с тем, что министерство финансов готовит проект бюджета на следующий год на основе пессимистического подхода к ожидаемым доходам. Для того, чтобы покрыть дефицит бюджета – разницу между доходами и расходами – прибегают к продаже госсобственности и/или к внешним или внутренним кредитам и грантам.

За последние пять лет ежегодно правительство ожидало от внешнего финансирования примерно 8-9 миллиардов лей. Часть в виде кредитов, часть в виде грантов. Но деньги не поступали. На 2014-й год пришелся пик международной поддержки.

Нужны 12 миллиардов лей на реформы

- За десять лет до того, как первые страны вошли в Евросоюз, была разработана программа реформ, которая позволяла бы им странам достичь минимальных евростандартов в инфраструктуре и деятельности институтов власти. Европейцы посчитали, что на реформы государство должно получать финансирование в размере 6 процентов ВВП – для Молдовы это означает 12 миллиардов лей в год. К сожалению, у Кишинева на продвижение реформ своих денег нет.

Рост внешней поддержки прекратился с 2015 года

- В момент подписания соглашения об ассоциации с ЕС международная поддержка в виде грантов колебалась на уровне полутора-двух процентов ВВП. Минимальной была поддержка в 2002-2004-м, когда коммунисты пришли к власти и президент Владимир Воронин подверг ревизии взаимоотношения с международными организациями.

В 2007 году, после поездки Воронина в Брюссель, началось размораживание отношений. С 2008 по 20013 год в среднем помощь в виде грантов составляла от 100 до 125 миллионов долларов в год. В 2014 году был поставлен рекорд финансовой поддержки из международных организаций – 9 миллиардов лей, и только грантов - 4 миллиарда лей (280 миллионов долларов). Объем помощи составлял 3 процента от ВВП.

После «кражи века», потери имиджа Молдовы в международном сообществе поддержка в виде грантов с 2015 года стала падать – 100, 69, 54 и 21 миллион долларов в 2018 году. Это составило 0,2 процента от ВВП – минимальная за все годы независимости. В 2019-м будет также.

Если лей не падает - банки получают прибыль, а расплачиваются рядовые граждане

- Обстановка усугубилось в 2018 году, когда Молдова не получила доступ к кредитам. Но правительство не очень переживало. Виноват банковский сектор – там установлен рекорд привлечения денег. Поступило 63 миллиардов лей, кредитов выдано 35 миллиардов, 28 миллиардов - избыток.

В прошлом году правительство впервые взяло кредиты в коммерческих банках, тем самым решив вопросы выполнения своих бюджетных обязательств. Если бы правительство не обратилась за кредитами, то национальный банк был бы вынужден заморозить избыток денег. В противном случае эти деньги могли бы убить экономику. Чтобы этого не произошло, коммерческие банки обязали держать избыток денег на счетах нацбанка, и за это они получили доход по ставке 3,5 процента годовых. Доходы коммерческих банков составляют более 600 миллионов лей в год.

Таможня стала брать больше, а заплатили покупатели

- Другой путь увеличения доходов вместо неполученных международных кредитов и грантов состоял в том, что правительство с 2017 года ужесточило политику сбора налогов. В 2017 году поступление налогов в бюджет увеличилось на 2,6 миллиарда лей по сравнению с тем, что было запланировано. Героем выступила таможня. Стоимость декларируемого товара была повышена, бизнес не смог устоять, и налоги потекли в бюджет.

Кризис внешнего финансирования лег на плечи всех граждан – увеличение налогов на 2,6 миллиарда лей вошло в стоимость товаров.

За 2018 год увеличение налогов тоже составило 2,6 миллиарда лей по сравнению с 2017 годом, и за два года граждане выплатили в бюджет уже на 7,5 миллиарда лей больше.

Число работников, получивших зарплату частично в конвертах, уменьшилось почти вдвое

- Так как снижать расходы не получается, единственный путь у правительства - повышать доходы за счет внутренних резервов.

Увеличение поступления налогов в 2018 году происходило за счет повышения уровня администрирования налогов частных лиц и экономических агентов. По итогам нашего исследования за два года число работников, получающих зарплату частично в конвертах в 2018-м по сравнению с 2017 годом уменьшилось почти в два раза. Конечно, одно исследование не может на 100 процентов утверждать о заявленном факте, но анализ бюджета сигнализирует об изменениях.

Из дорожного фонда деньги перенаправят на социальные программы

- Социальная нагрузка на бюджет - это затраты, которые включают расходы на образование, культуру и спорт, медицинские услуги и социальные выплаты. В 2014 году социальная нагрузка на бюджет составляла 64 процента из всех расходов государственного бюджета. В текущем году уровень всех выплат составит более 70 процентов. Это означает, что другие расходы будут уменьшены, и прежде всего уменьшится дорожный фонд.

Когда мы получили международную поддержку на ремонт дорог, а это было в 2011-м и 2012 году, у международных партнеров начались проблемы: они строят дороги, а у нас нет денег на их содержание. Анализ показал, что в 2009 году дорожный фонд аккумулировал 180 миллионов лей. Очень мало – почти ничего. Объяснялось это малым дорожным сбором и тем, что 90 процентов собранных акцизов направлялись в госбюджет.

Пересматривая стратегию развития, власть решила направит 80 процентов акцизов в дорожный фонд. Так продолжалось три года, с 2012-го по 2014-й. Кризис вновь изменил порядок формирования дорожного фонда. Уже пять лет подряд в закон о бюджете вносится следующая поправка: с отклонением от закона в дорожный фонд направляется не 80 процентов, а 46, 44, 31, 35, в текущем году - 32 процента акцизов. Остальные деньги направляются в социальную сферу и возвращаются в бюджет в виде налогов. Арифметика проста: если в январе выделить миллиард лей на зарплату, то до мая вернутся в виде налогов 500 миллионов, выдать еще 500 миллионов - и 250 вернутся в бюджет.

Внешние кредиты и гранты - не для Молдовы

- Внешние кредиты в 2018-м составили 535 миллионов лей вместо запланированных более 5 миллиардов, внутренние кредиты - 2,5 миллиарда, из которых вернули 1,9. Внутренние и внешние кредиты были выданы с тем, чтобы вернуть предыдущие долги.

Если внешняя поддержка предназначалась на реформы, то в текущем году на эти цели Молдова получила грантов 126 миллионов лей, до конца года можем получить максимум 500 миллионов лей. Это даже нельзя сравнить с тем, что запланировано на реформы согласно соглашению об ассоциации с ЕС – только гранты на уровне шести миллиардов лей, или три процента ВВП. На оплату предыдущих долгов Молдова направила за четыре месяца 870 миллионов лей, или 90 процентов всех внешних кредитов в текущем году.

Опять, как и в предыдущем году, чистый кредит составил 110 миллионов лей вместо пяти миллиардов.

Программа Prima Casa стала мотиватором обращений за кредитами - рекламных ход сработал

- Парадокс в том, что Молдове набирает темпы рост кредитование, хотя и после нескольких месяцев застоя, пришедшихся на период выборов. При этом растут депозитные вклады.

Рост кредитов и депозитов происходит на фоне необъяснимого феномена, который заключается в том, что при опросах большинство респондентов считает, что ситуация в Молдове неудовлетворительная, а у граждан – все нормально. И в надежде на «свое благополучное будущее» люди не боятся обращаться в банки за кредитами. В 2018 году ипотеку взяли 8 тысяч человек, и только две тысячи - по программе «Prima casa».

Программа стала мотиватором обращений за кредитами - рекламных ход сработал. Темпы роста ипотечного кредитования за первые три месяца текущего года позволяют прогнозировать, что в текущем году 8,5 тысяч граждан прибегнут к этой форме приобретения жилья.

Белоруссия и Украина нас обгонят - объем иностранных инвестиций на душу населения в Молдове почти в три раза меньше

- Кризис проявляется в том, что кроме повышения налогов других инструментов роста экономики нет. В 2018 году замедлились темпы роста – нет инвестиций, нет новых производств. Без этого можно жить, но нельзя развиваться.

На сколько Молдова отстанет в следующие два-три года от других стран Юго-Восточного партнерства - сейчас никто не прогнозирует. Партнеры и соседи, Белоруссия и Украина, могут уйти далеко, потому что объем иностранных инвестиций на душу населения в Молдове почти в три раза меньше, чем в этих странах.

Инвестиции как лакмусовая бумажка показывают, что в Молдове нет инфраструктуры и институтов власти. Инвесторы не придут, даже если власть включит на всю мощность свою говорильню.

Марина ТИМОТИНА