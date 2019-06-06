﻿ПСРМ: От первой среди предпочтений избирателей до партии с лучшим позиционированием

Последние 10 лет мы наблюдали следующий парадокс: партия, которая занимала первое место в предпочтениях избирателей, никогда и ничего не решала в постэлекторальный период и все время оставалась в оппозиции. Так случилось с коммунистами в 2009 году и в 2010 году, так случилось с социалистами в 2014 году. Таким образом, дело дошло до банализации позиции партии, лидирующей в предпочтениях избирателей, которая особенно проявилась после 2016 года, когда формирования, занимающие первые три позиции на выборах, оставались … в оппозиции (!), а власть осуществлялась политформированием, находившимся на четвертом месте.

Парламентские выборы 24 февраля 2019 года ознаменовали также и преодоление этого анормального состояния. По крайней мере, Молдова вернулась в число стран, где партия, которая заняла первое место в рейтинге предпочтений избирателей, может сказать свое веское слово в том, что касается дальнейшего управления страной. Как дошло до того, что два формирования, которые позиционируют себя правыми и проевропейскими (Блок ACUM и ДПМ), не имеют никаких шансов достичь общего знаменателя, и почему оба обращаются к ПСРМ в надежде, что эта партия ответит именно на их приглашение, — это уже другая проблема. Дело в том, что на данный момент ПСРМ стала партией, от которой зависит все, в том числе и шансы на реализацию каждого из возможных сценариев.

Таким образом, ПСРМ может принять приглашение Блока ACUM и отправитьна этом треке демократов в оппозицию. Кроме того, от Партии социалистов зависит и пребывание ДПМ у власти (путем создания совместной коалиции). И та же ПСРМ может принять решение относительно досрочных парламентских выборов. Социалисты и президент Игорь Додон занимают лучшую чем когда-либо политическую позицию, и это положение позволяет им выдвигать и соответствующие требования.

На данный момент ПСРМ претендует на должность председателя парламента, требует Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Бюро по реинтеграции, возвращения СИБ в определенное подчинение к президенту страны, а также принятия ряда законов, вытекающих из программных обязательств социалистов и лично президента Игоря Додона. ПСРМ не претендует ни на социальный блок, ни на экономический блок, ни на какой-либо другой блок, который обычно «дербанят» партии при обсуждении прихода к власти.

Месседж социалистов в простой форме выглядит следующим образом: Дайте нам возможность укрепить роль президента страны и выполнить наши обязательства перед избирателями. И социалистов можно понять: с одной стороны, есть президент Игорь Додон, который вступил во вторую половину своего мандата и должен обладать реальными рычагами для того, чтобы выполнить свои предвыборные обещания; с другой стороны, это социалистический электорат, у которого специфические требования, и ПСРМ не может не учитывать их в ходе разворачивающихся постэлекторальных дискуссий.

Ставка для ПСРМ очень большая — эта партия находится в ситуации, когда не может согласиться на коалицию только ради коалиции. Партия социалистов нуждается в реальных рычагах, и именно на этот аспект и делает акцент. Понятно, что социалисты готовы до конца бороться за каждую из заявленных позиций, а их частичная удовлетворенность не является приемлемым решением для этой партии. Поэтому ПСРМ либо получит все (не имеет значения от кого — от Блока ACUM или от ДПМ), либо предпочтет пойти на досрочные выборы. Другого пути для социалистов просто не может быть.