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Майя Санду лишила Нэстасе должности председателя парламента
06.06.2019

Раскол в блоке ACUM. Партия Майи Санду приняла решение уступить социалистам кресло председателя парламента, вопреки мнению ППДП. ПДС лишила должности Андрея Нэстасе. До этого ACUM настаивал на переговорах с ПСРМ, что пост спикера должен занять именно председатель ППДП.

Политический совет ПДС собрался, не известив прессу. После заседания они сообщили в фейсбуке, что ПДС решила взять на себя ответственность за правительство ACUM и проголосовать за весь пакет по деолигархизации и освобождению захваченных институтов после голосования за кандидатуру спикера, предложенную ПСРМ.

Политсовет ПДС принял такое решение 46 голосами из 47. При этом отмечается, что уступка должности спикера позволит разблокировать политическую ситуацию и сформировать легитимное демократическое правительство.

Решение ПДС застало врасплох "Платформу достоинства и правды". Она сообщила, что, учитывая новые обстоятельства, политбюро ППДП срочно созывает Национальный политический совет для выработки собственной позиции.

Партия Майи Санду в одностороннем порядке объявила, что уступает должность спикера, менее чем через сутки после того, как Андрей Нэстасе заявил в эфире частного телеканала, что блок ACUM не может этого сделать.

"Нам нужны гарантии, что спикер от блока ACUM внесет пакет о деолигархизации государства в повестку дня и эти законы будут приняты", - сказал Андрей Нэстасе.

Партия социалистов приветствовала решение ПДС и выразила надежду, что ППДП последует примеру партнеров по политическому блоку.

Напомним, что перед парламентскими выборами Санду, Нэстасе и их коллеги публично подписали соглашение, в котором обязались не входить в формальные или неформальные коалиции, в том числе с ПСРМ.


 
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