Александр Муравский: Станет ли Кишинев регионом развития?

Вынесенный в название данных заметок вопрос может вызвать лёгкое недоумение. «А разве может быть иначе?». Муниципий Кишинев – столица нашей страны, крупнейшая конгломерация населенных пунктов, в которой проживает почти четверть населения страны.

Здесь действует 57,4% экономических агентов, производится 54,7% всей промышленной продукции, сосредоточено 86,2% высших учебных заведений, трудятся 48,1% всех занятых Республики Молдова. Поэтому, естественно, он должен постоянно развиваться и служить локомотивом, тянущим за собой развитие страны в целом. И всё это было бы и должно быть именно так, если бы речь шла просто о развитии муниципия Кишинёв, а не о регионе развития Кишинёв. Одно слово «регион», но как много нюансов скрывается за ним.

Понятие «регион развития» вошло в практику планирования, управления и финансирования в Республике Молдова с 28 декабря 2006 года, когда был принят Закон №438 о региональном развитии в Республике Молдова. В соответствии с этим законом «регион развития – функционально-территориальная единица, являющаяся объектом планирования, оценки и реализации политики регионального развития». Закон определил шесть регионов развития:

1) Север, включающий муниципий Бельцы и 11 районов. Общее население региона 969299 человек;

2) Центр, включающий 13 районов с общим населением 987603 человек;

3) Юг, включающий 8 районов с общим населением 524497 человек;

4) АТО Гагаузия с населением 155700 человек;

5) Муниципий Кишинёв с населением 712218 человек;

6) Приднестровье с населением в 580 тысяч человек.

Долгое время принятый закон о региональном развитии находился в спящем состоянии и только в декабре 2009 года начался процесс юридического оформления первых регионов и формирования структур регионального развития, предусмотренных законом, прежде всего Советов регионального развития и Агентств регионального развития. Были созданы регионы развития Север, Центр и Юг, а с середины 2016 года в узаконенную семью регионов развития вошла АТО Гагаузия, где также был сформирован Совет регионального развития и создано Агентство регионального развития.

С 2011 года в соответствии с законом, 1% доходов государственного бюджета начал закрепляться за так называемым Фондом регионального развития, представляющим собой специальную бюджетную линию. Таким образом, начиная с 2011 года ежегодно порядка 200 миллионов леев направляется на реализацию проектов регионального развития в вышеуказанных регионах. Конечно, это очень маленькие деньги, но и они позволили реализовать множество проектов, направленных на решение наиболее важных проблем в регионах: строительство систем водоснабжения и канализации в отдельных населённых пунктах, капитальный ремонт и строительство отдельных участков дорог, создание объектов туристической и бизнес инфраструктуры, внедрение технологий энергосбережения в учебных и медицинских учреждениях и других.

Положительный опыт реализации первых проектов, создание транспарентной системы отбора проектов и организации тендеров по закупкам товаров и услуг вызвали доверие со стороны партнеров по развитию. Это позволило Министерству регионального развития и строительства (ныне Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды) привлечь дополнительное финансирование региональных проектов практически равное действующему Фонду регионального развития. В настоящее время реализация проектов в системе регионального проекта происходит при финансовой поддержке ЕС, правительств Германии, Румынии, Швеции, Швейцарии, Польши, Чехии, Словакии, ЕБРР, ЕИБ.

После этого возникает естественный вопрос: «Так почему муниципий Кишинев до сегодняшнего дня не оформлен в виде региона развития и не получает доступ к финансированию проектов развития этого региона? Этот вопрос остро прозвучал на первом инвестиционном форуме, прекрасно организованном примэрией муниципия Кишинев 30-31 мая текущего года. На форуме было высказано предложение о необходимости быстрейшего создания Агентства регионального развития в муниципии. Попробуем разобраться в сложившейся ситуации, поскольку спор о целесообразности создания региона развития Кишинев ведётся уже несколько лет, несмотря на прямое требование закона.

Как уже было отмечено, формирование региона развития в форме функционально-территориальной единицы предполагает создание соответствующих органов управления регионом, а именно Совета регионального развития и Агентства регионального развития. И вот тут начинаются первые колдобины на пути создания региона развития Кишинев.

Что такое Совет регионального развития и Агентство регионального развития и какие функции они выполняют?

Согласно закону, «региональный совет по развитию – представительная функциональная структура, не являющаяся юридическим лицом, созданная в каждом регионе развития для разработки, продвижения и координации реализации программ развития на региональном уровне; агентство регионального развития – некоммерческое публичное учреждение, подведомственное органу по осуществлению политики регионального развития, созданное для реализации стратегии регионального развития и оперативного плана».

Более подробно функции этих органов описаны в соответствующих регламентах, утверждённых Постановлением правительства №127 от 08.02.2008 года о мерах по выполнению Закона № 438 от 28 декабря 2006 года о региональном развитии в Республике Молдова. Главное назначение этих органов обеспечить координирование действий административно-территориальных единиц, входящих в состав региона, а также обеспечение внедрение проектов регионального развития, как правило охватывающих несколько единиц. Поэтому создание Советов и Агентств в регионах Север, Центр и Юг, включающих в себя по несколько районов, не вызвало никаких вопросов и трудностей, и они действительно выполняют роль координаторов и внедренцев региональных проектов.

В состав совета, согласно регламенту, каждый район делегировал по 4 представителя (председатель района, примар, представитель бизнес-сообщества и представитель гражданского общества), а агентства созданы, как учреждения, непосредственно административно подчинённые Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, как органу центральной публичной власти, ответственному за реализацию политики регионального развития в стране. Создание Совета в муниципии Кишинев по данной формуле невозможно. Кроме того, главные функции, возложенные на региональный совет, заключаются в определении приоритетов развития региона, рассмотрении и утверждении стратегий социально-экономического развития региона, утверждении перечня проектов регионального развития. Но ведь всё это в настоящее время возложено на Муниципальный совет муниципия Кишинев – авторитетный орган, сформированный на основании прямых всеобщих местных выборов.

Аналогичная ситуация и с требованием закона о необходимости создания в регионе развития специального Агентства регионального развития. По регламенту именно агентство должно разрабатывать стратегии социально-экономического развития региона, проводить оценку представляемых проектов, их выбор для представления региональному совету на утверждение, внедрение и мониторинг проектов регионального развития. Но ведь всем этим занимается примэрия муниципия Кишинев, имеющая весь спектр подразделений, необходимых для решения перечисленных задач. Таким образом, создание структур регионального развития в муниципии Кишинев по действующему закону просто приведёт к формированию параллельной системы, но подчинённое центральным органам, а не муниципальным властям. Тем самым будет создана почва для постоянного возникновения конфликтных ситуаций и неразберихи в принятии решений и ответственности. Зачатки этого начинают наблюдаться в недавно созданном регионе Гагаузия, который тоже включает в себя только одну административно-территориальную единицу – АТО Гагаузия.

В результате на сегодняшний день Гагаузия имеет две стратегии своего развития: Стратегию социально-экономического развития АТО Гагаузия, разработанную исполкомом и утверждённую Народным собранием Гагаузии и Стратегию регионального развития региона Гагаузия, разработанную Агентством регионального развития и утверждённую Советом по региональному развитию Гагаузии. Еще на стадии разработки никто не мог дать ответ на простой вопрос: «А в чём разница между этими двумя документами?». Однако учитывая то, что каждое ведомство должно было выполнить план по разработке стратегии, разную подчинённость исполнителей и разных доноров пришли к компромиссу. Стратегия социально-экономического развития будет ориентирована на меры экономического развития и решения социальных проблем, а Стратегия регионального развития сконцентрируется на решении проблем формирования современной инфраструктуры. Все прекрасно понимают искусственность такого разделения и хочется надеяться, что в будущем у региона будет одна общая стратегия. Было бы желательно, чтобы Кишинев учел опыт Гагаузии и избежал нежелательных ошибок.

Для решения описанных в статье проблем может быть предложено несколько вариантов. Думаю, что в кратчайшее время необходимо провести совместное заседание представителей Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Муниципального совета и Примэрии муниципия Кишинева, на котором нужно обсудить проблемы формирования региона развития Кишинёв и создать рабочую группу по выработке всех изменений действующей законодательной и нормативной базы с учётом специфики и роли муниципия Кишинев в развитии страны.