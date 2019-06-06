Jurnal TV обязали выплатить штраф за использование порно и ненормативной лексики

Телеканал Jurnal TV оштрафован на 5 000 леев за использование непристойного видео контента и ненормативной лексики в эфире.

Речь идет о передаче «Час смеха», вышедшей в эфир 21 апреля 2019 года, в рамках которой зрителям были показаны кадры порнографического содержания и ненормативная лексика, по отношению к политической ситуации в Молдове и визиту молдавских депутатов одной из молдавских партий в Москву.

Координационный совет по телерадиовещанию (КСТР) постановил наказать телеканал за столь непрофессиональное и неподобающее журналистам поведение, передает Publika.

Это просто-напросто неприемлемо, скабрезно и непрофессионально для любого телеканала, уважающего себя и телезрителей. Какую бы цель они не преследовали - раскритиковать, поднять на смех, это вызывает огромное отвращение, - сказал председатель КСТР Драгош Викол.

Директор Jurnal Trust Media Вал Бутнару никак не прокомментировал решение КСТР, так как до него невозможно было дозвониться.