Английский влогер опубликовал ещё один фильм о том, как побывал в молдавской глубинке

Несмотря на разруху, его впечатлила советская архитектура. Английский влогер, который не так давно побывал в Молдове и живописно показал её при помощи видеокамеры, опубликовал ещё один фильм о нашей стране. На сей раз он побывал в глубинке, посетив район Унгены.

До Бахмута влогер добрался на колоритной электричке, но само село впечатления на него не произвело - почти везде, куда он заглядывал, царила разруха и запустение.

Слова одобрения он выразил лишь по поводу советской архитектуры, которая понравилась ему своей масштабностью - даже несмотря на то, что многие здания так и не были достроены. Также он побывал в бункере, который предназначался на случай ядерной войны - в нём можно было спрятаться, сообщает телеканал ProTV.