Откровения молдавского таксиста: Кто предлагает секс вместо денег за поездку и что чаще всего люди забывают в авто

Нам удалось поговорить с таксистом, естественно, на условиях анонимности, который рассказал, что, на самом деле, представляет собой эта профессия, почему пассажиров приходится высаживать на половине пути и какие вещи они забывают в салоне. Наш собеседник работает таксистом уже лет десять, поэтому знает, о чем рассказывает.

О сексе

«Это все сказки, что пассажирки хотят секса с таксистом. Меня за все время работы только одна пьяная соблазняла. Это больше такой стереотип. После рыбаков самые большие вруны - это таксисты. Они такие истории придумывают! Что им пассажиры платят огромные деньги, что заплатили сто евро за то, что он проехал полтора километра... Это все байки! Кто-то где-то прочитал, перепроецировал на себя и рассказал. Мы собираемся на базе, берем путевки, там у нас кофейный аппарат, курилка... Мы стоим, курим и врем.

Мне как-то молодой парень предлагал заняться любовью. Я его привез, остановились, он расплатился по счетчику. Потом открыл дверь, одну ногу поставил на асфальт, видимо, знает, что за это бьют по роже, и говорит мне: «Разрешите вопрос. Вы не хотите, чтобы я вам… с вами… Бесплатно...» Я только успел ему наотмашь дать пощечину, он убежал. Вот так было.

Врать не буду, со мной не было, но, говорят коллеги, пару раз случалось, что девушки по утро у клубов ловили их и просили закинуть домой. Расплачивались, дескать, собой… Не знаю, со мной не было».

Об обманах

«Бывает, что и дурим пассажиров, особенно иностранцев. Это везде так. Если иностранец не говорит по-русски, не разбирается в ценах, в курсах валют - запросто! Я как-то иностранца за 50 евро вез из центра города в аэропорт. Честно говоря, эту цифру я назвал шутя. А он достал 50 евро и дает мне. Я обалдел. А стоит такая поездка 130 леев.

Иногда предупреждают, когда садятся: «У меня нет с собой денег, но, когда приедем, я вам оставлю, телефон, ключи, очки и принесу деньги». Бывало, что пассажиры и «кидают». Одна девочка так меня очаровала, я в жизни бы не подумал, что она «кидальщица»!

- Я через две минут принесу деньги.

И не вернулась. А должна была мне за две поездки... Другая оставила ключи, ушла и не вернулась, ключи до сих пор у меня дома лежат.

Один пассажир паспорт у меня забыли, как он без этой «корочки» живет – непонятно. Я бы вернул, но адреса не знаю. Мы возвращаем практически все. У меня и телефоны теряли, я их возвращал. Из забытых у меня в машине телефонов я мог, наверное, уже коллекцию собрать. Но я всегда все возвращаю».

О тварях дрожащих

«Как-то подвозил одного кадра, он обронил на сиденье «битую» пятисотку. Он вышел, я отъехал, я ее увидел. У меня была возможность вернуть деньги. Но я этого не сделал. Суди, как хочешь. Почему? Во-первых, у него была пачка по пятьсот жирнее, наверное, чем у меня собирается по лею за день. Во-вторых, он мне не понравился. Вел себя всю дорогу хамовито, высокомерно, был выпившим. И я не вернул... Другим я возвращал. Но ни разу меня никто не премировал за возврат тех же телефонов, ни разу! Ноль леев!

Очень сложно стало работать. Народ стал обозленным. Раньше по-другому было. Народ стал более агрессивным, все на своих «скырбах» сидят, молчат, коммуникации практически никакой.

По инструкции мы не должны первыми заговаривать с пассажирами, но, если что-то спросят, может начаться беседа. Но если и начинается беседа, все сводится к тому, что у нас тяжелая жизнь, долги, все за границей. Что касается агрессии, больше всего проблем с пьяными женщинами. Придираются, все им не так, то быстро, то медленно, то не туда поехал, то музыку включи, то выключи. Может, у них какие-то нескладухи в личной жизни. Они садятся в такси и понимают, что это человек будет в их жизни пять-десять минут и на него можно злиться, оскорбить, выказать свое недовольство.

А бывает наоборот — так разговоришься, что в конце поездки она выходит, как родного человека подвез, что и деньги брать стыдно. Я иногда получают удовольствие от работы. Я иногда с пассажиром за 15-20 минут так погорю, какие-то общие темы, цели, понятия, что он выходит, а мне стыдно у него брать деньги! Я говорю ему про скидку, а он хочет дать мне чаевые. И так вот бывает.

Очень часто пассажиры ведут себя с нами высокомерно. Может, он уборщик туалетов, но я-то этого не знаю! А он знает, что я таксист и считает, что это лакейская работа! И пытается меня за эти 10-15 минут каким-то образом унизить, возвысив этим себя. Это очень часто происходит. Таксистов обзывают и «кучерами» и «извозчиками». Мне как-то одна женщина говорит: «Извозчик должен везти себя поскромнее!» Да, пытаются унизить...

С такими пассажирами у меня разговор короткий. Такие у меня в середине пути выходят. Я денег с них не беру, просто говорю - «До свидания!». Как-то даже одному дал пощечину. Он платит деньги и говорит, что я — г...о, что я тварь дрожащая... Он жаловался на меня, приходил следователь, но, слава Богу, замяли дело.

Я за эти десять лет так научился по-румынки говорить! Что касается сумм, названия улиц, то, - это легко! Но бывает, что пассажир хочет развить тему, не могу понять, переспрашиваю по-русски, мне отвечает: «Почему вы не говорите по-румынски?» Такое по несколько раз в день бывает.