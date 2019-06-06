Остановите, Иону надо выйти: Почему молдавские туристы всегда недовольны заграничными автобусными поездками, как бы ни старались водители

«Комсомольская правда» в Молдове ранее опубликовала заметку «Обыкновенная дикость: В автобусе Москва-Кишинев 80-летняя пенсионерка всю ночь спала в проходе, потому что ей не разрешили сесть на сиденье». Известный актер театра и кино, тележурналист Игорь Недосейкин, который возвращался домой автобусом Москва-Кишинев, рассказал нам эту историю. По его словам, пассажирам обещали кондиционер, кофе-чай, но у водителей сразу сломался нагреватель. В салоне автобуса было очень жарко, в итоге 80-летней женщине стало плохо. Она попросилась спуститься со второго этажа на первый, но ей водители не разрешили.

В транспортной компании «КП» сказали, что кондиционеры в автобусе работали, но всем не угодишь. Все же эту жалобу обещали внимательно рассмотреть.

На заметку «В автобусе Москва-Кишинев 80-летняя пенсионерка всю ночь спала в проходе, потому что ей не разрешили сесть на сиденье» посыпались комментарии читателей. Кто-то обвинял «бабку, которой нечего в таком возрасте ездить на автобусах», кто-то, как всегда, Путина, а больше всего людей обвиняли водителей. Видимо, это как раз те самые пассажиры, которые часто превращают и так не простую работу водителей в ад.

Пассажиров, недовольных всегда, как бы ни старались водители, много. Это люди, которые в принципе всегда чем-то недовольны. Дома, например, они недовольны даже тем, что на улице стригут газон (им пыльно или шумно или еще что-то). Правда, если газон не стригут, они жалуются, что трава уже выше их. Когда все эти люди встречаются в одном месте, например, в автобусе, все эти недовольства смешиваются, превращаясь в гремучую смесь.

Включите/выключите кондиционер

В топе претензий — температура в салоне автобуса. Кому-то всегда холодно, другим при этой же температуре — невыносимо жарко. Люди, уважающие друг друга, регулируют свой личный комфорт при помощи одежды: холодно — оделись, жарко — разделись. Однако, остальные выстраиваются в очередь к водителю, чтобы поморочить ему голову: «Сделайте теплее» - говорят одни, «Сделайте прохладней» - говорят другие. Все это происходит одновременно. Как угодить каждому? Ответа нет. Но каждый считает необходимым предъявлять претензии водителю, нервируя его и не думая, что ему необходимо сосредоточиться на дороге ради вашей же безопасности. Кто-то даже ложится в проходе. Много чего придумывают — ведь водитель должен думать исключительно о них!

А где же обещанные 10 чашек кофе и чая?

Следующая топовая претензия — «не наливаете нам обещанный чай и кофе». Их даже не смущает то, что чай в автобусах — достаточно дешевый, в пакетиках, а кофе — растворимый. Все бы ничего, только после этого начинается новая претензия — туалет. Остановки на заправках каждые три часа — редко! Подавайте каждый пол часа. Когда 50-90 человек, в зависимости от числа сидений в автобусе, дружно идут в туалет с такой периодичностью, прибытие на место назначения, соответственно, происходит позже запланированного. И тогда все недовольны - «почему мы так поздно приехали?!». Жалобу будут писать: «Вы всю дорогу поили нас чаем и кофе, а потом останавливались каждые пол часа, в итоге мы приехали поздно и потеряли драгоценное время!». Или напишут: «Водители и гид не соглашались на наше требование остановиться — говорили, что остановка через три часа». В общем, жалобы будут в любом случае, только с разным содержанием. Обстоятельства одинаковые, жалобы — разные.

Пойдем-ка покурим-ка

Тяжело переносят дорогу и некоторые курильщики. У них же потребность — каждые 20-30 минут. Поэтому «остановите, Вите надо выйти».

Кино уже не то

Вообще претензий в дороге много разных, как бы ни старались водители. Среди частых — выбор фильма. Так и подходят к водителю и говорят, мол, плохое кино, поставь другое. Кому-то громко, кому-то — тихо. Кому-то — тесно! Это уже другая претензия. Дети — отдельная тема. Они мешают почти всем. У нас же вообще общество детоненавистников, а нахождение рядом с ними на протяжении всей продолжительной поездки — ад для наших людей.

Они, кстати, заявляют, что тем, у кого дети, надо ехать на своей машине. Почему-то им не приходит в голову, что раз им так сильно мешают дети, кондиционер и прочие неудобства, они и сами могли бы поехать на своем собственном транспорте...