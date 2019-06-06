Цырдя: Нельзя не приветствовать решение ПДС

Депутат-социалист Богдан Цырдя признает, что решение Партии действия и солидарности поддержать председателя парламента, выдвинутого ПСРМ, является неожиданным для политформирования, которого он представляет.

В дискуссиях, в которых участвовали за день до этого Блок ACUM и ПСРМ, не видны были сигналы о том, что такое решение будет принято. Заявление было сделано в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Богдан Цырдя отметил, что на встрече между ACUM и ПСРМ одна из сторон Блока ACUM вела себя конструктивнее, чем другая. „Сегодня мы должны признать, что ПДС приняла конструктивное решение. Мы не можем не приветствовать такое решение, потому что независимо от результата этого политического шага и дальнейшего переговорного процесса, это говорит об определенной ответственности и желании хоть как-то решить политическую ситуацию”, - заявил социалист.

Богдан Цырдя говорит, что у ПСРМ вместе с ПДС будет 49 мандатов и выражает уверенность, что еще два мандата для принятия решений в парламенте можно будет найти. Социалист говорит, что ожидает такого же конструктивного подхода со стороны Партии „Платформа достоинство и правда”. В среду, 5 июня, Национальный политический совет Партии действия и солидарности во главе с Майей Санду решил, что проголосует за председателя парламента, предложенного Партией социалистов Республики Молдова.

Решение было принято 46 голосами „за” и одним голосом „против”. Постоянное политическое бюро Политической партии „Платформа достоинство и правда” приняло решение о срочном созыве заседания Национального политического совета партии на сегодня, 6 июня. Время и место встречи не были объявлены.