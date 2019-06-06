61 депутат ПСРМ и Блока ACUM не гарантирует избрание председателя парламента, мнение

61 депутат от Партии социалистов и Блока ACUM, если решит приступить к процедуре голосования председателя парламента, не является достаточным для обеспечения избрания общей кандидатуры. Такого мнения придерживается директор Института стратегических инициатив Андрей Попов. По его словам, требуется больше депутатов, потому что голосование является секретным, и никогда не известно, будут ли голосовать все депутаты. Такое мнение было высказано в ходе передачи „Punctul pe azi” на TVR Moldova, передает IN.

Андрей Попов говорит, что ждет от Партии „Платформа достоинство и правда” солидарное с принятым вчера вечером решением ПДС о поддержке кандидатуры социалистов на должность главы законодательного органа.

В то же время Андрей Попов говорит, что для того, чтобы председатель парламента был избран, необходимо еще несколько депутатов, чтобы обеспечить поддержку этой кандидатуры. Директор ИСИ объясняет это тем, что некоторые социалисты могут войти в кабину для голосования, и, учитывая, что голосование секретно, могут проголосовать против, чтобы скомпрометировать эту договоренность. „Для меня это объяснило бы подозрительное спокойствие, проявленное Владимиром Плахотнюком и Демократической партией. Потому что, учитывая реальное антиолигархическое тактическое сотрудничество между всем Блоком ACUM из 26 депутатов и социалистами, с 35 депутатами, последствия могут быть весьма неприятными для демократов. Срыв голосования является первой и незамедлительной мерой в пересмотре ситуации”, - заявил Андрей Попов.

Политический комментатор Корнелиу Чуря отметил, что ожидал такое решение скорее от Партии „Платформа достоинство и правда”, чем от ПДС. „Я думал, что ПДС больше ориентирована на последовательность в политике, что ею управляет политический идеализм. Это решение можно интерпретировать и в ключе идеализма: сделаем все возможное, чтобы свергнуть диктатора”, - заявил комментатор. По его мнению, это решение ПДС является чрезвычайно спорным и с очень многими рисками.

И примар населенного пункта Капаклия района Кантемир Александру Бусуйок сказал, что был удивлен этим решением ПДС, потому что эти две партии, ПДС и ППДП, до сих пор шли в блоке. Примар говорит, что видит тупик и что сейчас создается неясная ситуация для местной публичной администрации, особенно для примаров, которые находятся под давлением. „Я надеюсь, что это очень взвешенное, сбалансированное и внешнее решение со стороны внешних партнеров”, - отметил Александру Бусуйок. В то же время Александру Бусуйок считает, что в любом случае состоятся досрочные выборы.

В среду, 5 июня, Национальный политический совет Партии действия и солидарности во главе с Майей Санду решил, что проголосует за председателя парламента, предложенного Партией социалистов Республики Молдова. Решение было принято 46 голосами „за” и одним голосом „против”. Партия „Платформа достоинство и правда” приняла решение о созыве заседания Национального политического совета партии на сегодня, 6 июня, чтобы обсудить данную тему.