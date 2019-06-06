Объявлены сразу три «желтых кода» непогоды: проливные дожди, крупный град и сшибающий с ног ветер

Синоптики предупредили о том, что в стране ожидается резкое изменение погоды. Сегодня, 6 июня, объявлено три желтых кода одновременно начиная с 12:00 часов до полуночи.

Дожди не везде по республике и даже не везде по Кишиневу. В прямом смысле слова, они будут местами. Например, в 11 утра уже обильно полило Рышкановку, а в Центре только моросило.

В северных и центральных районах страны ожидаются ливни с градом - 15-25 л/м2. Промокнуть можно за секунды. Температура воздуха будет не выше +25.

Ожидаются грозы

На юге страны, согласно свежему прогнозу, осадков не будет вовсе, но низкое небо, мрачные тучи и усиливающийся ветер делает этот летний день совсем не летним. Зато жарко будет по-летнему до +30 градусов. Только в Штефан-Водском районе могут быть дожди.

Для граждан, кто реагирует на перепады атмосферного давлениея, новости тоже не очень хорошие. Атмосферная нестабильность «подарит» головную боль гипертоникам.

Сильный ветер с порывами до 15-20 м/с прогнозируются на всей территории страны. Порывы будут неожиданные, ветер буквально «налетит» и перестанет.

Предупреждение будет действовать до 00:00 часов, так что внимательно планируйте сегодняшний день. «Жетлый код» для дождя, града и ветра обычно означает, что зонт и ветровка не особо спасут. Ветер превратит вашу защиту в мокрую тряпочку.

Прячьтесь и пейте чай, глядя на непогоду из окна теплого дома.

ЛИДИЯ ТКАЧ