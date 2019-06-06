Игорь Додон обсудил развитие торгово-экономических связей Молдовы и России с членом Генсовета Ассоциации «Деловая Россия» Игорем Чайкой

Стороны обсудили и условия для привлечения инвесторов из Российской Федерации.

«На полях» Международного экономического форума в Санкт-Петербурге президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с членом Генерального совета Ассоциации «Деловая Россия», членом Молдавско-российского экономического совета Игорем Чайкой. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономических связей между Молдовой и Россией, а также условия для привлечения инвесторов из Российской Федерации и гарантирования их вложений в нашей стране, сообщает aif.md.

– Пригласил Игоря Чайку принять участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме, который пройдет в сентябре нынешнего года в Кишиневе. Убежден, что приезд господина Чайки и других российских инвесторов в Молдову укрепит двусторонние связи между нашими странами, – отметил президент по итогам проведенной беседы на своей странице в соцсети.

Кроме того, глава государства искренне поблагодарил Игоря Чайку за большое содействие в освобождении молдавских пилотов из талибского плена в начале нынешнего года.

– Этот гуманный жест свидетельствует о большом уважении к Молдове и ее гражданам со стороны Российской Федерации. Еще одним подтверждением этого служит тот факт, что господин Чайка пригласил обоих пилотов с семьями отдохнуть этим летом в Сочи полностью за счет российской стороны, – добавил он.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ