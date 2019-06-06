Как обставить Плахотнюка: «Сценаристы» из-за бугра расписали роли для парламентского большинства

Всю неделю политический Кишинев обсуждал возможность досрочных выборов. Времени осталось всего ничего: до 9 июня. И вот оказалось, что «альянс победителей» все же возможен. Но при этом у Демпартии может быть свой сценарий, и мы еще примем участие в новых парламентских выборах.

«Я пришел, чтобы не дать вам волю»

В прошлую пятницу после заседания постоянного бюро ДПМ в центральном офисе партии перед журналистами предстал долго отсутствовавший на публике Влад Плахотнюк. Он с удовольствием опроверг информацию о своей болезни и на самом деле выглядел свежим, бодрым, в меру веселым. Демонстрируя южный загар, главный демократ страны подтвердил визуальное впечатление публики: он здоров и как никогда полон сил.

«Я слышал, что есть люди среди моих сторонников, которые беспокоятся за меня из-за мерзких спекуляций, распространяемых некоторыми, так сказать, политиками, глубоко, хронически закомплексованными, - сформулировал свою угрозу Плахотнюк. - Этим политикам хочу сказать следующее. Не слишком суетитесь, не стройте слишком больших планов, а лучше не стройте никаких, потому что я не дам вам волю. Я позабочусь о вас, потому что мы все видели, на что вы способны, и особенно на что вы не способны».

Отказавшись отвечать на вопросы, лидер ДПМ быстро ушел. Его место на трибуне занял пресс-секретарь ДПМ Виталие Гамурарь. Он сообщил о решении постоянного бюро ДПМ поручить руководству партии пригласить социалистов на переговоры по созданию в парламенте правящего большинства и утверждению нового правительства. По словам Гамураря, Молдова нуждается в стабильности, и эту стабильность может обеспечить избрание председателя ПСРМ Зинаиды Гречаный спикером парламента.

Партия социалистов тут же приняла брошенный ей мяч и заявила, что рассмотрит предложение ДПМ на республиканском совете в конце недели.

Где 50 тысяч избирателей ДПМ?

В воскресенье в этнокультурном комплексе «Ватра» прошла акция молодежной команды Демпартии. На сайте ДПМ цель была обозначена так: «Собрать вместе тех, кто своими усилиями и энтузиазмом внес вклад в достижения партии».

На энтузиазме собралось более 7 тысяч юношей и девушек из всех районов. «Демпартия многочисленна, сплоченна, сильна и готова в любой момент мобилизоваться, чтобы защитить страну и граждан», - заявил Плахотнюк. От кого и как защищать? Не по сценарию ли десятилетней давности, когда были разгромлены и сожжены здания парламента и президентуры?

Эксперты тут же заговорили о возможности новой оранжевой революции, тем более, что ДПМ пообещала 5-9 июня заблокировать центр города от площади Великого национального собрания до сквера перед парламентом и президентурой. Разрешение демократы легко получили у вице-примара столицы Нистора Грозаву под видом проведения встреч с избирателями. ДПМ обещала вывести на улицу не менее 50 тысяч человек. Ни в среду, ни в четверг обещанной «массовки» не было.

Кто настоящие драматурги?

Тем временем в спектакль вмешались настоящие драматурги. 3 июня Кишинев одновременно навестили высокопоставленные представители России, Евросоюза и США: вице-председатель российского правительства, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак; европейский комиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан; директор Бюро Восточной Европы Госдепартамента США Бред Фреден.

Визит российского чиновника в Молдову не всем пришелся по душе. Вице-премьер нелигитимного правительства, председатель Европейской народной партии Юрие Лянкэ призвал проигнорировать его. Хотя сам, будучи премьером, неоднократно встречался с Дмитрием Рогозиным, когда тот возглавлял межпарламентскую комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству между Молдовой и Россией.

Отказаться от встречи с Козаком призвал и европейский комиссар Хан. Но эти призывы на удивление проигнорировали не только лидеры правого блока ACUM, но и председатель ДПМ Влад Плахотнюк вместе с премьер-министром Павлом Филипом. Старушка Европа утерлась.

Все гости встретились с лидерами трех крупнейших фракций и после этого рассказали о том, как видят пути урегулирования политического кризиса в Молдове.

Хан: Все, кроме Шора

Йоханнес Хан считает, что социалисты, демократы и блок ACUM могут участвовать в создании правящей коалиции и правительства: «Ни одна из трех партий не должна быть исключена из процесса переговоров и может стать частью новой коалиции и правительства. У ЕС - специфическое отношение лишь к партии Шора, но, насколько я знаю, она и не участвует в диалогах по формированию новых структур власти».

Еврокомиссар призвал ключевых игроков объединить усилия и приступить к работе. Он предупредил, что в случае досрочных выборов партии возьмут на себя ответственность за риски: МВФ и ЕС могут приостановить свои программы. Но кого у нас пугает ответственность?

Козак: Досрочные выборы неизбежны

Дмитрий Козак в ходе совместного брифинга с Игорем Додоном так рассказал о цели своей командировки в Кишинев: «В ходе этого визита мы обсудили торгово-экономические отношения и другие вопросы, но, учитывая ситуацию, не обошлось и без политики. Мы хотели донести нашу позицию. Три политические силы завоевали симпатии и голоса граждан. Они представлены в парламенте, но занимают почти взаимоисключающие позиции, и договориться не в состоянии. Поэтому досрочные выборы неизбежны - сейчас или чуть позже».

Козак признал, что России «симпатична позиция Додона и социалистов о развитии стратегических отношений с РФ: «Мы хотим донести до всех политических сил, что необходимо сотрудничать со всеми. Ориентируясь на Евросоюз, не надо сжигать мосты на Востоке, нужно сотрудничать и с Россией, и с Евразийским союзом».

Америка никого не инструктирует!

Самым «незаметным» оказался визит представителя Госдепа США. Бред Фреден кратко поделился с прессой своими впечатлениями. Его основной посыл: США будут сотрудничать с любым правительством, которое создаст новый парламент.

Кто бы сомневался!

Американский дипломат сказал, что визит в Кишинев был запланирован еще две недели назад и «случайно совпал с финальным этапом переговоров между молдавскими партиями».

Он также дал понять, что не собирался ни на кого давить и никого не инструктировал.

Нэстасе хотел все…

После встреч «сценаристов» с «актерами» - руководителями парламентских фракций - социалисты получили от ACUM новое приглашение на консультации.

Во вторник утром за закрытыми дверями в парламенте встреча состоялась. Лидеры обсуждали условия создания парламентского большинства и правительства. Но после двух раундов переговоров ни чему не пришли. Акумовцы настойчиво требовали должности спикера и премьера, социалисты не уступали.

«К сожалению, позиции сторон остались неизменными, в том числе позиция блока ACUM, - заявила на брифинге председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. - Они по-прежнему хотят все: и премьера, и спикера, и весь пакет законопроектов, который должен быть принят также от блока ACUM. Мы как политическая сила, которая заручилась наибольшей поддержкой населения, не можем этого допустить».

Гречаный подчеркнула, что спикер-социалист – логично для парламентской республики: «Это отправная наша позиция, после которой следуют остальные пункты».

Лидеры блока ACUM отказались общаться с прессой и ограничились сообщением в социальных сетях, отметив, что готовы проголосовать за спикера-социалиста лишь после того, как будет принят пакет антиолигархических законов блока, а гарантией этого, по мнению ACUM, станет их собственный спикер на первом этапе.

Эту точку зрения подтвердил сопредседатель ACUM, председатель Платформы DAАндрей Нэстасе во вторник в эфире передачи «Politica Nataliei Morari» на телеканале TV8. Он уклончиво отвечал на задаваемые в разной форме вопросы о возможности создания правящего большинства в составе ПСРМ и ACUM. И каждый раз обвинял Додона в сговоре с Плахотнюком.

… Но Санду его опередила

Между тем в среду вечером ситуация внезапно резко изменилась. Стало известно, что PAS готова поддержать кандидатуру социалистов на должность спикера. Решение было принято национальным политическим советом PAS, за него проголосовало 46 членов совета, против - один. В пресс-релизе PAS говорится, что решение принято не на почве доверия социалистами, а как «единственно возможный вариант, чтобы не дать диктатору править страной еще по крайней мере десять 10 лет».

Информацию о решении политсовета PAS Майя Санду подтвердила в передаче «Politica Nataliei Morari». Она подчеркнула, что решено поддержать не лично Зинаиду Гречаный, а кандидата ПСРМ, и высказала надежду, что это решение примут и коллеги из DA, поскольку голосов ПСРМ и PAS недостаточно для разблокирования работы парламента. Фракции этих политформирований насчитывают 49 депутатов. Дополнительные голоса для создания правящей парламентской коалиции могла дать Платформа DA. Ее национальный политический совет срочно собрался в четверг утром для принятия решения.

Партийная дискуссия продолжалась несколько часов. Затем к журналистам вышел политсовет политформирования в полном составе. Нэстасе в течение пятнадцати минут зачитывал принятое решение. Суть: платформа поддерживает решение коллег по блоку ACUM, партииPAS, поддержать кандидатуру социалистов на должность спикера парламента.

Не обошлось без сюрпризов. Один из пунктов принятого политсоветом решения предусматривает публичную подпись каждого из депутатов ПСРМ под обязательством голосовать за пакет законов по деолигархизации режима, предложенного блоком ACUM. Президент должен также публично подписаться под обязательством промульгировать эти законы, а также направить их в самые короткие сроки для публикации в «Мониторул Офичиал». Такие же публичные обязательства он должен дать при назначении и утверждении на должность премьер-министра Майи Санду.

Таким образом, формирование правящей коалиции, о которой говорили давно, свершилась.

Переговоры продолжатся

ПСРМ созывает в пятницу, 7 июня, в 15.00 заседание республиканского совета с целью принятия итоговых решений. Это стало известно по окончании заседания политического исполнительного комитета ПСРМ, состоявшегося 6 июня в связи с заявлением Партии действия и солидарности о ее готовности поддержать кандидата социалистов на должность председателя парламента.

Решено, что партия продолжит вести переговоры и будет настаивать на своей позиции. Речь идет о принятии в приоритетном порядке пакета законов, в том числе социальных, экономических, в области межэтнических отношений и консолидации государственных институтов. Социалисты настаивают на возвращении президенту страны тех полномочий, которые были у него до 1 октября 2016 года, на разделении ответственности за правление, на избрании председателем парламента лидера ПСРМ. Кроме того, они хотят курировать сферу внешней политики, общественного порядка и обороны, включая профильные министерства, а также сферу реинтеграции страны, имея соответствующие должности в правительстве.

Пустые хлопоты?

Впрочем, создание парламентского большинства может ничего не дать для разрешения политического кризиса. Если до 9 июня не состоится заседание высшего законодательного органа и не будут избраны руководящие органы, Конституционный суд может признать дальнейшую деятельность парламента неконституционной, установив, что трехмесячный срок с начала его работы истек 9 июня. Судьи КС могут обязать президента Игоря Додона распустить парламент и назначить дату новых парламентских выборов. Это будет означать, что Плахотнюк опять всех переиграл.

Николай МЕНЮК