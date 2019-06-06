Разработан новый регламент о регулировании численности диких животных

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Общество
Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды разработало обновленный Регламент о регулировании численности диких животных на охраняемых природных территориях государственного лесного фонда.
До сих пор в республике действовало Положение о регулировании численности диких животных на охраняемых природных территориях государственного лесного фонда от 1 апреля 2014 года. Необходимость обновления законодательства возникла из-за того, что в предыдущем документе не были оговорены все возможные варианты и методы контроля и используемое оружие.
- Существующий регламент не содержит положений об организации деятельности в охраняемых природных территориях вне лесного фонда, так как различаются виды, для которых организуется охота, - сказано в пояснительной записке к обновленному нормативному акту.
В документе указано, что применение мер по контролю за популяцией некоторых видов животных осуществляется для поддержания числа особей в соответствии с экологическими и научными национальными и международными требованиями. Кроме того, согласно новому регламенту, «запрещается регламентирование количества некоторых видов животных в строго охраняемых зонах некоторых заповедников и национальных парков».
- Методы контроля за количеством животных обосновываются научно и проводятся для охраны здоровья населения, домашних животных от болезней и предотвращения ущерба сельхозкультурам и дикой среде, а также возможного негативного влияния на национальную экономику, - говорится в разработанном Минсельхозом документе.
Согласно новому регламенту, теперь в республике будут использоваться пять методов контроля за популяцией животных:
2. Иммобилизация диких животных и переселение их на другие территории.
3. Переманивание диких животных из охраняемых территорий, где отмечено превышение численности данного вида, в соседствующие регионы.
4. Убой животных в случае вспышек инфекционных заболеваний. Этот процесс контролируется управляющим охраняемой зоной и специалистами Нацагентства продовольственной безопасности.
5. Отстрел животных в случае резкого увеличения их количества. Это крайняя мера, к которой прибегнут лишь в случае рекомендаций соответствующего научного учреждения, утвержденных правительством.
Все указанные методы будут применяться с учетом периода естественной миграции. Ловить животных живыми будут с помощью сеток и капканов. Для хищников могут использоваться транквилизаторы. Переманивать животных собираются с помощью еды, строительства сараев и поилок, сообщает Sputnik Молдовы.
- Отстрел животных при превышении оптимального количества – крайняя мера, как и в случае бродячих кошек и собак – проводится только после рекомендаций научных институтов, - говорится в документе.
Если же количество отстрелянных или пойманных животных превысит установленное правительством число, то такие случаи попадают под определение браконьерства и наказываются в соответствии с действующим законодательством.
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