Разработан новый регламент о регулировании численности диких животных

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды разработало обновленный Регламент о регулировании численности диких животных на охраняемых природных территориях государственного лесного фонда.

До сих пор в республике действовало Положение о регулировании численности диких животных на охраняемых природных территориях государственного лесного фонда от 1 апреля 2014 года. Необходимость обновления законодательства возникла из-за того, что в предыдущем документе не были оговорены все возможные варианты и методы контроля и используемое оружие.

- Существующий регламент не содержит положений об организации деятельности в охраняемых природных территориях вне лесного фонда, так как различаются виды, для которых организуется охота, - сказано в пояснительной записке к обновленному нормативному акту.

В документе указано, что применение мер по контролю за популяцией некоторых видов животных осуществляется для поддержания числа особей в соответствии с экологическими и научными национальными и международными требованиями. Кроме того, согласно новому регламенту, «запрещается регламентирование количества некоторых видов животных в строго охраняемых зонах некоторых заповедников и национальных парков».

- Методы контроля за количеством животных обосновываются научно и проводятся для охраны здоровья населения, домашних животных от болезней и предотвращения ущерба сельхозкультурам и дикой среде, а также возможного негативного влияния на национальную экономику, - говорится в разработанном Минсельхозом документе.

Согласно новому регламенту, теперь в республике будут использоваться пять методов контроля за популяцией животных:

1. Вылавливание животных живыми и изъятие конкретного количества с определенных территорий для репопуляции других мест этим видом в соответствии с научными рекомендациями, утвержденными правительством.

2. Иммобилизация диких животных и переселение их на другие территории.

3. Переманивание диких животных из охраняемых территорий, где отмечено превышение численности данного вида, в соседствующие регионы.

4. Убой животных в случае вспышек инфекционных заболеваний. Этот процесс контролируется управляющим охраняемой зоной и специалистами Нацагентства продовольственной безопасности.

5. Отстрел животных в случае резкого увеличения их количества. Это крайняя мера, к которой прибегнут лишь в случае рекомендаций соответствующего научного учреждения, утвержденных правительством.

Все указанные методы будут применяться с учетом периода естественной миграции. Ловить животных живыми будут с помощью сеток и капканов. Для хищников могут использоваться транквилизаторы. Переманивать животных собираются с помощью еды, строительства сараев и поилок, сообщает Sputnik Молдовы.

- Отстрел животных при превышении оптимального количества – крайняя мера, как и в случае бродячих кошек и собак – проводится только после рекомендаций научных институтов, - говорится в документе.

Там же указывается, что осуществлять эту «крайнюю меру» будут постоянные сотрудники охраняемой государством территории.

Если же количество отстрелянных или пойманных животных превысит установленное правительством число, то такие случаи попадают под определение браконьерства и наказываются в соответствии с действующим законодательством.