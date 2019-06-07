7 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В столичном троллейбусе неизвестный распылил газовый баллончик
07.06.2019

Об этом рассказали свидетели. Пассажиры столичного троллейбуса №22 вечером 5 июня попали в неприятную ситуацию.

Около 18:45 часов неизвестный распылил в салоне троллейбуса №22 баллончик с газом неизвестного происхождения - об этом сообщила редакции «Блокнота Молдовы» одна из свидетельниц инцидента.

Троллейбус в этот момент заезжал с бул. Штефана чел Маре на ул. Чуфля, рассказала позвонившая нам в редакцию девушка.

Проехав остановку, водитель был вынужден совершить экстренную остановку у гостиницы «Manhattan» для срочной эвакуации пассажиров. По ее свидетельству, народ повалил из салона, кашляя и задыхаясь от удушающего газа.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие от отравления перцовым газом. Также неизвестно, был ли идентифицирован и задержан хулиган, распыливший газ.

Журналист нашей редакции попытался связаться с руководством столичного Управления электротранспортом, но получить комментарии по факту произошедшего не удалось.


 
Количество просмотров:
79
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.