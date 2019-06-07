В столичном троллейбусе неизвестный распылил газовый баллончик

Об этом рассказали свидетели. Пассажиры столичного троллейбуса №22 вечером 5 июня попали в неприятную ситуацию.

Около 18:45 часов неизвестный распылил в салоне троллейбуса №22 баллончик с газом неизвестного происхождения - об этом сообщила редакции «Блокнота Молдовы» одна из свидетельниц инцидента.

Троллейбус в этот момент заезжал с бул. Штефана чел Маре на ул. Чуфля, рассказала позвонившая нам в редакцию девушка.

Проехав остановку, водитель был вынужден совершить экстренную остановку у гостиницы «Manhattan» для срочной эвакуации пассажиров. По ее свидетельству, народ повалил из салона, кашляя и задыхаясь от удушающего газа.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие от отравления перцовым газом. Также неизвестно, был ли идентифицирован и задержан хулиган, распыливший газ.

Журналист нашей редакции попытался связаться с руководством столичного Управления электротранспортом, но получить комментарии по факту произошедшего не удалось.