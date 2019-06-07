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Додон провел заседание молдо-российского экономического совета в рамках форума в Санкт-Петербурге
07.06.2019

Президент Игорь Додон провел в четверг заседание молдо-российского экономического совета в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума. Как передает агентство "ИНФОТАГ", в заседании участвовал вице-премьер правительства России, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрий Козак.

Президент написал на своей странице в Facebook, что в рамках заседания "констатировали стабильный рост товарооборота между странами, отметили взаимный интерес экономических агентов РМ и РФ к углублению выгодного партнёрства".

В выставленном посте говорится, что одной из центральных тем заседания было расширение торгово-экономического сотрудничества РМ с российскими регионами.

"В этом контексте участники встречи приветствовали заключение соответствующих соглашений на уровне регионов", - написал президент.

Додон проинформировал участников Совета о событиях в РМ, в результате которых может быть сформировано парламентское большинство и новое правительство на основе принципа взвешенной внешней политики. 

"Заверил российских инвесторов в том, что это будет служить надежной гарантией сохранности вложенных ими денег", - написал Додон, сообщив, что пригласил российский бизнес участвовать во втором молдо-российском экономическом форуме 20-21 сентября в Кишиневе.


 
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