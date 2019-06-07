Платформа DA выдвинула ряд условий

Партия "Платформа DA" поддержала решение Партии действия и солидарности (PAS) согласиться кандидатурой ПСРМ на должность председателя парламента, однако выдвинула ряд условий, причем, не только ПСРМ, но и ее неформальному лидеру, президенту Игорю Додону.

Как передает "ИНФОТАГ", председатель DA Андрей Нэстасе отметил в четверг на пресс-конференции по итогам заседания национального политсовета формирования, что требования к "депутатам ПСРМ касаются публичного подписания обязательств о поддержке формирования правительства ACUM, возглавляемого Майей Санду на ближайшем заседании парламента".

"Также требуем письменных обязательств от президента РМ, что весь пакет антиолигархических законов будет промульгирован и отправлен на публикацию, точно также как и назначение на должность премьера госпожи Санду", - сказал Нэстасе.

По его словам, принять решение о поддержке спикера ПСРМ было не просто, поскольку доверие к социалистам "по-прежнему на низком уровне".

"Но это необходимо для разблокирования ситуации, так как без действующего правительства и парламента РМ может погрузиться в хаос", - пояснил Нэстасе, подчеркнув, что "на должность спикера должен быть назначен неподкупный и честный кандидат".

При этом, он не ответил на вопрос, готов ли голосовать за Зинаиду Гречаный (председателя ПСРМ и единственного кандидата социалистов на эту должность - "И."), под предлогом, что "не стоит персонализировать кандидатов и называть имена, так как это вновь может завести процесс в тупик".

Касаясь требований ПСРМ на кресла министров обороны, внутренних и иностранных дел, Нэстасе сказал, что "предложения блока о формировании правительства основываются на обязательствах перед гражданами".